ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة الإيطاليين

هسبريس - رويترز

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مسؤولي الإدارة بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.

وأمر ترامب في مذكرة للعديد من الوزراء بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها وضع العسكريين الأمريكيين في البلاد في حالة استعداد لتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية ونقل الإمدادات.

وقال ترامب في المذكرة "الجمهورية الإيطالية التي هي من أقرب وأقدم حلفائنا يدمرها كوفيد-19 الذي أودي بالفعل بحياة أكثر من 18 ألف شخص وجعل معظم نظام الرعاية الصحية الإيطالية على شفا الانهيار ويهدد بدفع اقتصاد إيطاليا نحو ركود عميق".

وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا أي ما يزيد عن أي دولة أخرى.

وأمر ترامب وزير التجارة بتشجيع الموردين الأمريكيين على بيع المنتجات التي تطلبها السلطات ومقدمو الرعاية الصحية في إيطاليا باستثناء المنتجات اللازمة لتصدي الولايات المتحدة للجائحة. وقالت المذكرة إن وزير الخارجية ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي "ربما يستخدمون السلطات المتاحة لدعم تعافي الاقتصاد الإيطالي.