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كُتّاب وآراء
ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة الإيطاليين
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مسؤولي الإدارة بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.
وأمر ترامب في مذكرة للعديد من الوزراء بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها وضع العسكريين الأمريكيين في البلاد في حالة استعداد لتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية ونقل الإمدادات.
وقال ترامب في المذكرة "الجمهورية الإيطالية التي هي من أقرب وأقدم حلفائنا يدمرها كوفيد-19 الذي أودي بالفعل بحياة أكثر من 18 ألف شخص وجعل معظم نظام الرعاية الصحية الإيطالية على شفا الانهيار ويهدد بدفع اقتصاد إيطاليا نحو ركود عميق".
وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا أي ما يزيد عن أي دولة أخرى.
وأمر ترامب وزير التجارة بتشجيع الموردين الأمريكيين على بيع المنتجات التي تطلبها السلطات ومقدمو الرعاية الصحية في إيطاليا باستثناء المنتجات اللازمة لتصدي الولايات المتحدة للجائحة. وقالت المذكرة إن وزير الخارجية ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي "ربما يستخدمون السلطات المتاحة لدعم تعافي الاقتصاد الإيطالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
حسب رايي يريد تشتيت الاتحاد الاروبي بعد ان احس بان اليورو على وشك ازاحة الدولار من التداول في العالم
مجرد فرضية اما ادا كانت نيته انسانية و اراد فعلا مساعدة ايطاليا فحسنا فعل
أتدكر قبل اجتياح الوباء امريكا، خرج ترامب للعالم و للشعب ببشرى اكتشافات هامة في المجال الطبي سوف تقضي على الوباء.
المشكل أن العالم كله صدقه و قلت حينها انها خدعة، الآن بعد أكثر من أسبوعين على دالك الخطاب لم يظهر التلقيح و لا الدواء!