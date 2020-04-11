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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة الإيطاليين

ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة الإيطاليين

ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة الإيطاليين
هسبريس - رويترز
السبت 11 أبريل 2020 - 12:41

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مسؤولي الإدارة بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.

وأمر ترامب في مذكرة للعديد من الوزراء بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها وضع العسكريين الأمريكيين في البلاد في حالة استعداد لتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية ونقل الإمدادات.

وقال ترامب في المذكرة "الجمهورية الإيطالية التي هي من أقرب وأقدم حلفائنا يدمرها كوفيد-19 الذي أودي بالفعل بحياة أكثر من 18 ألف شخص وجعل معظم نظام الرعاية الصحية الإيطالية على شفا الانهيار ويهدد بدفع اقتصاد إيطاليا نحو ركود عميق".

وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا أي ما يزيد عن أي دولة أخرى.

وأمر ترامب وزير التجارة بتشجيع الموردين الأمريكيين على بيع المنتجات التي تطلبها السلطات ومقدمو الرعاية الصحية في إيطاليا باستثناء المنتجات اللازمة لتصدي الولايات المتحدة للجائحة. وقالت المذكرة إن وزير الخارجية ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي "ربما يستخدمون السلطات المتاحة لدعم تعافي الاقتصاد الإيطالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - mre السبت 11 أبريل 2020 - 12:52
السي ترامب أظن عاد وصلو خبار كورونا حتا خلات على الطليان الله يشافيها. فك غير وحايلك فالميريكان السي ترامب: التحليل فالميريكان فابور و العلاج جبد من جيبك. أما فإيطاليا دخل للمستشفى و ماشي شغلك.
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59
2 - مغربي السبت 11 أبريل 2020 - 12:52
على أساس أن أمريكا تغلبت على الفيروس...
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45
3 - مدون السبت 11 أبريل 2020 - 12:54
حرب التموقعات الجديدة بعد فشل الاتحاد الأوروبي في انقاذ ايطاليا اقتصاديا و طبيا، ترامب يحاول إنقاذ حلف شمال_أطلسي بعد التصدعات الجديدة التي حملتها رياح كورونا. الصين و روسيا سبقت ترامب إلى الميدان، و يبدو ترامب على شكل ذلك العطار التقليدي الذي يريد إصلاح ما أفسده الدهر.
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31
4 - محمد الزموري السبت 11 أبريل 2020 - 12:58
تعطلت بزاف إنما المساعدة والمواساة عند الصدمة الأولى أما بداو كايتعافاو والحمدلله فين واشنطن التي تقود العالم أو لا تعرف سوى مايتعلق بالحرب والدمار لا فائدة في هذه القيادة وتلك الأيام تتداول بين الناس يوم لك ويوم عليك.
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18
5 - جمال ابو ايوب الرباط السبت 11 أبريل 2020 - 13:02
هذ ترامب ما فيه ثقة اليوم دعم لاطاليا وغدا الله اعلم اش غيدير مزاج متقلب لرئيس التي كانت اقوى دولى في العالم قبل كورونا اما اليوم فهي كباقي الدول تحاول النهوض والوقوف على قدميها بكبرياء وعجرفة والله المستعان
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8
6 - marocain السبت 11 أبريل 2020 - 13:03
بهرا فاق من النعاس حتى ايطاليا وقفات على رجليها، خصها هي لتعاونك رئيس فاشل.
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18
7 - red1 السبت 11 أبريل 2020 - 13:04
كون كان الخوخ ايداوي كون دوا راسو
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17
8 - Soufiane nano السبت 11 أبريل 2020 - 13:04
ترامب ما راضيش تقدم الصين المساعدة للعالم و أمريكا تعاني لدلك كيحاول باش تبقى أمريكا قوية لكن هيهات العالم سيتشكل من جديد عاجلا أم أجلا فرصة للمغرب للإهتمام بالمجال الصحي و التعليمي و فرصة للمغاربة باش يهتموا بالنظافة و الأكل الصحي
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7
9 - اجديك السبت 11 أبريل 2020 - 13:05
هدا الرييس هو في تناقض تام، وحتي في زمن المحن لا يري إلا المصلحة، أولا بلاده ( أقوي اقتصاد) أبان عن فشل كبير في المنظومة الصحية، يعني الان هي محتاجة لاعانات، هدا القرار فقط عندما نجحت الصين في احتواء هدا الوباء، وبدات تساعد الدول ومن بينها ايطاليا، قرر بدوره لعب نفس الدور حتي لا تميل المصالح كلها للصين....
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12
10 - lacel السبت 11 أبريل 2020 - 13:07
طرامب لا يعمل لله في سبيل الله اكيد المقابل المادي موجود . واكبر من دلك هو يعمل من اجل تنفيد مخططه الخاص به للفوز بالانتخابات القادمة و ايطاليا لها قاعدة شعبية كبيرة بحكم الكنيسة التي تظل هي نواتها العالمية . من جهة اخرى و هو الاخطر في هدا كله ترامب مند قدومه وهو يعمل على تفكيك الاتحاد الاوروبي و ربما هده هي الفرصة بعدما تمكن من اخراج بريطانيا قد يخرج ايطاليا ايضا من الاتحاد بعد الجائحة .
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5
11 - ولد حميدو السبت 11 أبريل 2020 - 13:09
ترامب على ما اظن عنده اهداف اخرى فليس صدفة ان يخرج الانجليز في عهدته
حسب رايي يريد تشتيت الاتحاد الاروبي بعد ان احس بان اليورو على وشك ازاحة الدولار من التداول في العالم
مجرد فرضية اما ادا كانت نيته انسانية و اراد فعلا مساعدة ايطاليا فحسنا فعل
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4
12 - مواطن غيور. الدواء السبت 11 أبريل 2020 - 13:11
السلام عليكم
أتدكر قبل اجتياح الوباء امريكا، خرج ترامب للعالم و للشعب ببشرى اكتشافات هامة في المجال الطبي سوف تقضي على الوباء.
المشكل أن العالم كله صدقه و قلت حينها انها خدعة، الآن بعد أكثر من أسبوعين على دالك الخطاب لم يظهر التلقيح و لا الدواء!
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4
13 - سمي السبت 11 أبريل 2020 - 13:13
امريكا لم تستطع مساعدة نفسها فما بالك لايطاليا هاذه سياسة ترامب
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2
14 - mmm1962 السبت 11 أبريل 2020 - 13:14
le président Trump vient de se réveiller alors la pauvre Italie compte bientot 20000 morts.tout le monde est traité de la manière dans les hôpitaux en italie alors que en USA c est les noirs et les immigrés qui meurent sans soins
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2
15 - naamani السبت 11 أبريل 2020 - 13:19
الإتحاد الأوربي ما بعد كرونا سيتفكك ويأخد منحا آخر وهدا ما تسعى اليه امريكا .وستلوح الحرب الاقتصادية العالمية في الافق
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