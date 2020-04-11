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كُتّاب وآراء
منظمة الصحة تدرس إصابة متعافين من "كورونا"
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت إنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى كوفيد-19 جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.
وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية ذكروا أمس الجمعة أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى. وقالت جيونج إيون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي إن الفيروس ربما يكون قد "نشط مجددا" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.
وردا على سؤال من رويترز عن التقرير، قالت منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان مقتضب "نحن على علم بهذه التقارير التي أفادت بأن أفرادا أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بكوفيد-19... جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد بضعة أيام".
وقالت "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية. من المهم التأكد من أنه، عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح".
وأضافت المنظمة "بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول (طريقة) تفشي الفيروس".
ووفقا لإحصاء رويترز، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف أمس الجمعة، في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة 1.6 مليون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
اااا ربي السلامة
بفضل اللقاح تتمكن مناعة الجسم من التعرف مسقبلا على هذا الفيروس. لان اللقاح يتكون من صورة مخففة من هذا الفيروس وبهذا مناعة الجسم تخلق مضادات له وحين رجوع الفيروس للجسم تتعرف عليه مناعته وتقضي عليه.
اما الدواء فهو يمنع الفيروس من الدخول لخلايا الرئة بتكوين غشاء عليها ومع الوقت يموت الفيروس ولا يتعلم جهاز المناعة القضاء عليه. ولكن اذا تعرض الشخص لهذا الفيروس مرة اخرى يمرض من جديد.
اطلب من الله ان يساعد العلماء لايجاد لقاح لهذا الفيروس في اقرب وقت والا فان الاوضاع ستكون كارثية صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
إحتمال كبير جدا أن يكون المشكل في عملية الفحص بذاتها التي كانت غير دقيقة وغير مضبوطة
وإحتمال ضئيل جدا أن يكون السبب في عدوى ثانية للمريض بعد شفاءه، فهذا يناقض مبدأ المناعة المكتسبة للأحياء بعد العدوى
أما إذا تؤكد أنها كانت فعلا عدوى ثانية
فصلاة الغائب على البشرية