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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة الصحة تدرس إصابة متعافين من "كورونا"

منظمة الصحة تدرس إصابة متعافين من "كورونا"

منظمة الصحة تدرس إصابة متعافين من "كورونا"
هسبريس - رويترز
السبت 11 أبريل 2020 - 15:25

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت إنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى كوفيد-19 جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية ذكروا أمس الجمعة أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى. وقالت جيونج إيون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي إن الفيروس ربما يكون قد "نشط مجددا" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.

وردا على سؤال من رويترز عن التقرير، قالت منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان مقتضب "نحن على علم بهذه التقارير التي أفادت بأن أفرادا أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بكوفيد-19... جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد بضعة أيام".

وقالت "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية. من المهم التأكد من أنه، عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح".

وأضافت المنظمة "بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول (طريقة) تفشي الفيروس".

ووفقا لإحصاء رويترز، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف أمس الجمعة، في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة 1.6 مليون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - البهجة السبت 11 أبريل 2020 - 15:37
أودي كيبان ليا الحل هو نظرية مناعة القطيع ، لي قتارح رئيس وزراء بريطانيا ، هادشي مغاديش يسالي ...
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14
2 - السي ابراهيم السبت 11 أبريل 2020 - 15:47
راني مخلوع موحال واش نوصلو للبوناني

اااا ربي السلامة
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-53
3 - فؤاد السبت 11 أبريل 2020 - 15:57
منظمة الصحة أثبتت فشلا ذريعا في مواجهة هذا الوباء ليس هذا فقط بل الكذب أيضا.عندما إنتشر المرض في الصين لم ترسل خبراء لدراسة الفيروس هناك.لم توص باقي الدول بغلق الحدود عندما كان المرض ينتشر فقط في الصين.تأخرت في الإعلان على أن المرض جائحة.كما أنها تخبطت في مسألة الكمامات .الحل بسيط جدا يجب على المتعافى من المرض أخد الهيدروكلوركوين لمذةة شهرين حتى وإن تعافى و لم تكن له أعراض مع المراقبة الطبية.
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25
4 - الكلنيكيين السبت 11 أبريل 2020 - 16:13
هاد كورونا داير حرب العصابات مع البشر واش منظمة الصحة هي لي قالت خبراء الاكلنيكيين
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3
5 - مغربي السبت 11 أبريل 2020 - 16:19
اللقاح هو الحل للقضاء على هاته الجائحة.
بفضل اللقاح تتمكن مناعة الجسم من التعرف مسقبلا على هذا الفيروس. لان اللقاح يتكون من صورة مخففة من هذا الفيروس وبهذا مناعة الجسم تخلق مضادات له وحين رجوع الفيروس للجسم تتعرف عليه مناعته وتقضي عليه.
اما الدواء فهو يمنع الفيروس من الدخول لخلايا الرئة بتكوين غشاء عليها ومع الوقت يموت الفيروس ولا يتعلم جهاز المناعة القضاء عليه. ولكن اذا تعرض الشخص لهذا الفيروس مرة اخرى يمرض من جديد.
اطلب من الله ان يساعد العلماء لايجاد لقاح لهذا الفيروس في اقرب وقت والا فان الاوضاع ستكون كارثية صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
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7
6 - caprice السبت 11 أبريل 2020 - 16:27
كتقرا موضوع كيهدر على عدم الحصول على المناعة بعد الشفاء وبغيتي تطبيق النضرية وخا غالطة...اصلان بنادم ماشي قطيع حيت اموتو واحد العدد ديال المواشي باش تعيش الاغلبية مخداماش مع الانسان. لفيروس ماشي بضرورة غدي اقتل ناس الغير مفيدة اقدر اقتليك الاطباء و العلماء ويخليليك غير لي مفيهم فائدة وديك ساعة عاد تكون نهزمتي ديال بصح
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-1
7 - karim السبت 11 أبريل 2020 - 16:36
منضمة الصحة العالمية اتفقت مع الصين في كتمان خطورة الوبائي المرضى... فعندما غزى العالم قالت إنه خطير ويعادي و و الخ..
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0
8 - RAYAN rayan السبت 11 أبريل 2020 - 16:41
انا بغيت غير نعرف كفاش خلاقت الفروسة الأولى منين جات شكون للولدها ا تسبب في هاد الكارثة العالمية في تاريخ البشرية بقاوا كايصنعو كايصنعو كايصنعو و في الأخير صنعو الموت أ صدروها الله ياخظ الحق في للكان السبب في الأرواح للمشات
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0
9 - عادل باب تاغزوت مراكش السبت 11 أبريل 2020 - 16:45
شوية تاع المنطق لو سمحتم
إحتمال كبير جدا أن يكون المشكل في عملية الفحص بذاتها التي كانت غير دقيقة وغير مضبوطة

وإحتمال ضئيل جدا أن يكون السبب في عدوى ثانية للمريض بعد شفاءه، فهذا يناقض مبدأ المناعة المكتسبة للأحياء بعد العدوى

أما إذا تؤكد أنها كانت فعلا عدوى ثانية
فصلاة الغائب على البشرية
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