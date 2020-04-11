وفيات "كورونا" تقترب من 14 ألف حالة في فرنسا

هسبريس - أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 13832 وفاة، بعد تسجيل 353 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات و290 وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى، وفق ما أفاد السبت المدير العام للصحة جيروم سالومون.

وأضاف المسؤول أنه تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى بأقسام الإنعاش لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ عددهم 6883، أي بتراجع 121 حالة عن اليوم السابق.