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الرئيسية | خارج الحدود | كورونا ببريطانيا .. 10 آلاف وفاة وجونسون يتحسّن

كورونا ببريطانيا .. 10 آلاف وفاة وجونسون يتحسّن

كورونا ببريطانيا .. 10 آلاف وفاة وجونسون يتحسّن
هسبريس - د.ب.أ
السبت 11 أبريل 2020 - 21:35

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، 917 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 10 آلاف شخص، في حين حقق رئيس الوزراء بوريس جونسون تقدما جيدا في التعافي من "كوفيد- 19" وفقا للحكومة.

وسجلت وزارة الصحة 9875 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الجمعة؛ ومن بين 270 ألف شخص تم فحصهم تبين أن هناك 78 ألفا و 991 شخصا مصابا بالفيروس.

تشير الأعداد التي تم تسجيلها اليوم السبت إلى انخفاض في معدل الوفيات اليومي عن أمس، الذي تجاوز فيه عدد الوفيات المسجل يوميا في بريطانيا ما تم تسجيله في إيطاليا لأول مرة منذ تفشي الوباء، لدى تسجيل 980 حالة وفاة.

وفقا لوكالة أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية، لدى جونسون جهاز لوحي لمشاهدة أفلام مثل "لورد أوف ذا رينجز" وهو يحب أن يلعب لعبة سودوكو اليابانية أثناء تعافيه من "كوفيد- 19"، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

السياسي البالغ من العمر 55 عاما كان قد أمضى ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات لندن بعد تدهور صحته. وينوب وزير الخارجية دومينيك راب عن جونسون، لكن لا توجد قواعد محددة بوضوح للمواقف التي يعجز فيها رئيس الحكومة البريطانية عن أداء واجباته.

من جهة أخرى؛ وجهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية كلمة بمناسبة عيد الفصح، وقالت في تسجيل صوتي نشر على صفحة "تويتر" للعائلة الملكية: "عيد الفصح لم يلغ، فنحن بحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت آخر.".

وأضافت الملكة: "برغم كآبة الموت، خاصة بالنسبة لمن يحزنون على أحبتهم، إلا أن النور والحياة أكبر". ويأتي هذا كثاني خطاب لها في غضون أسبوع، بعد أن دعت الملكة البالغة 93 عاما، يوم الأحد الماضي، البريطانيين إلى التحلي بضبط النفس في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Elizabetg السبت 11 أبريل 2020 - 21:47
Que Jesus Chris nous guerrira notre Boris !!
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-21
2 - mo nl السبت 11 أبريل 2020 - 21:48
من يقرؤ الخبر يتساءل للوهلة الأولى لماذا حالة رئيس الحكومة تتحسن، طبعا سيقولون ان السبب مناعته قوية او يقولون انه وضع بالعناية المركزة في الوقت المناسب او انه تلقى العناية اكثر من غيره او .. او ..او هناك سبب لا يعلمه الا الله، احتمال سنعرفه من خلال برنامج ما خفي اعظم بعد عشر سنين ..المعم كثير من الأسئلة حول هاذا الفيروز ما زالت تحيّر العالم كله..
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