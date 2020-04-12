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الرئيسية | خارج الحدود | الوفيات بفيروس كورونا تعود إلى الارتفاع في إسبانيا

الوفيات بفيروس كورونا تعود إلى الارتفاع في إسبانيا

الوفيات بفيروس كورونا تعود إلى الارتفاع في إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 12 أبريل 2020 - 11:25

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، خلال ليلة السبت الأحد، إلى 619 مقارنة مع 510 وفيات ليل الجمعة؛ والتي كانت الأدنى في ثلاثة أسابيع.

وأضافت الوزارة نفسها، في بيان صادر عنها، أن مجموع عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 16972 حالة، وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 166019؛ مرتفعا من 161852 كحصيلة سابقة.

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