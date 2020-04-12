تصاعد عدد المتوفين بكورونا إلى 4474 في إيران

هسبريس - رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 4474 حالة وفاة؛ بعد تسجيل 117 وفاة جديدة.

وأضاف جهانبور، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن البلاد سجلت حتى الآن 71686 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتبقى فارس الأكثر تضررا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط.