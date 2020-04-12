رئيس الوزراء البريطاني: أدين للأطر الصحيّة بحياتي

هسبريس ـ مُتابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية، وذلك في أول تصريحات له منذ خروجه من العناية المركزة لاستكمال علاجه من مرض كورونا.

ونُقل جونسون، البالغ 55 عاما، إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن هذا الشهر لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ودخل العناية المركزة في 6 أبريل وظل هناك حتى التاسع منه.

وأشار جونسون إلى طاقم العمل بالمستشفى الذي يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان، عبر نهر التيمس، قائلا: "لا يمكنني شكرهم بما يكفي. أدين لهم بحياتي"، بينما أكد مكتبه التصريحات التي وزعت على الصحفيين.

وتمكن جونسون من الوقوف على قدميه بحلول يوم الجمعة الماضي، وسار لترات قصيرة تخللتها راحة في إطار ما وصفها مكتبه بـ"المراحل المبكرة للتعافي".