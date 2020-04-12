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كُتّاب وآراء
استقرار إصابات كورونا الجديدة بمستشفيات بلجيكا
أعلنت وزارة الصحة العمومية البلجيكية، اليوم الأحد، أن عدد الحالات الجديدة المعتمدة بالمستشفيات جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا شهدت استقرارا، مشيرة إلى تسجيل 392 ولوجا للمستشفى خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما تماثل 477 مريضا للشفاء.
وأوضحت الوزارة، ضمن حصيلتها اليومية لتطور الوباء في البلاد، أن 1223 مريضا في المجموع يخضعون حاليا للعلاج بأقسام العناية المركزة، أي بانخفاض قدره 39 فردا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وشدد المصدر نفسه على أن "عدد حالات الاستشفاء الجديدة آخذة في الاستقرار لكنها تظل مرتفعة، ومن ثم يتعين التحلي بالصبر والامتثال للتدابير الاحترازية العامة، والاعتناء بالصحة الذاتية وصحة الآخرين".
من جهة أخرى، أحصت بلجيكا 268 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للمفارقين الحياة إلى 3600 حالة.