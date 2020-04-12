تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزء الشرقي من مدينة القدس.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي، بأن الإصابات تم تسجيلها في منطقة سلوان ووادي حلوة في الحاضرة نفسها.

وحمل ملحم إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في القدس، وقال إن إجراءاتها تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين هناك.

وبحسب البيان، نقلا عن مصادر محلية، فإن عدد الإصابات بكورونا بين الفلسطينيين في القدس بلغ 36 إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية إلى أنها تتراوح بين 65 و70 حالة.

وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل، كسلطة محتلة، على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي.