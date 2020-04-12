24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "صندوق كورونا" يصرف 70 مليارا لفاقدي الشغل في شهر مارس (5.00)

  2. أين نحن من محاور التاريخ (5.00)

  3. الثقافة البصرية في زمن كورونا (5.00)

  4. "درْس كورونا" يستوجب النهوض بالبحث العلمي في جامعات المملكة (5.00)

  5. الأمن يحقق في وفاة ستيني مشنوقا بمدينة تطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حكومة بريطانيا: بوريس جونسون غادر المستشفى

حكومة بريطانيا: بوريس جونسون غادر المستشفى

حكومة بريطانيا: بوريس جونسون غادر المستشفى
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 12 أبريل 2020 - 14:47

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خرج من المستشفى اليوم الأحد، لكنه لن يعاود بدء العمل على الفور بناء على نصائح الأطباء المواكبين إصابته بكورونا.

وأضاف المتحدث أن جونسون، البالغ 55 عاما، يود توجيه الشكر إلى العاملين في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها، وأوضح المتحدث أن جونسون سيقيم في مقره في "تشكرز" ضواحي لندن.

جونسون دخل المستشفى يوم الأحد الماضي، وقضى ثلاثة أيام في الرعاية المركزة بعدما تدهورت حالته الصحية على نحو ملحوظ، وقد انتقل إلى وحدة رعاية عادية يوم الخميس الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن الأحد 12 أبريل 2020 - 15:07
شيء ما يحاك في الخفاء ، كيف انه دخل المستشفى قبل ثلاثة ايام بسبب اصابته بالفيروس وغادره بعد ثلاثة ايام !!!! لماذا بقية الناس لا يغادرون في نفس المدة ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - capitanos الأحد 12 أبريل 2020 - 15:10
أصيب هو و الأمير تشارلز با لفيروس و كانت المدة اللازمة لشفاءهم أقل من أسبوع!!!!
هذا ما يدعو إلى الشك أن القوم يخفون أمرا ما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.