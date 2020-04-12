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كُتّاب وآراء
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حكومة بريطانيا: بوريس جونسون غادر المستشفى
الأحد 12 أبريل 2020 - 14:47
أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خرج من المستشفى اليوم الأحد، لكنه لن يعاود بدء العمل على الفور بناء على نصائح الأطباء المواكبين إصابته بكورونا.
وأضاف المتحدث أن جونسون، البالغ 55 عاما، يود توجيه الشكر إلى العاملين في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها، وأوضح المتحدث أن جونسون سيقيم في مقره في "تشكرز" ضواحي لندن.
جونسون دخل المستشفى يوم الأحد الماضي، وقضى ثلاثة أيام في الرعاية المركزة بعدما تدهورت حالته الصحية على نحو ملحوظ، وقد انتقل إلى وحدة رعاية عادية يوم الخميس الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن الأحد 12 أبريل 2020 - 15:07
شيء ما يحاك في الخفاء ، كيف انه دخل المستشفى قبل ثلاثة ايام بسبب اصابته بالفيروس وغادره بعد ثلاثة ايام !!!! لماذا بقية الناس لا يغادرون في نفس المدة ؟؟
2 - capitanos الأحد 12 أبريل 2020 - 15:10
أصيب هو و الأمير تشارلز با لفيروس و كانت المدة اللازمة لشفاءهم أقل من أسبوع!!!!
هذا ما يدعو إلى الشك أن القوم يخفون أمرا ما.
هذا ما يدعو إلى الشك أن القوم يخفون أمرا ما.
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