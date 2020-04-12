حكومة بريطانيا: بوريس جونسون غادر المستشفى

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خرج من المستشفى اليوم الأحد، لكنه لن يعاود بدء العمل على الفور بناء على نصائح الأطباء المواكبين إصابته بكورونا.

وأضاف المتحدث أن جونسون، البالغ 55 عاما، يود توجيه الشكر إلى العاملين في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها، وأوضح المتحدث أن جونسون سيقيم في مقره في "تشكرز" ضواحي لندن.

جونسون دخل المستشفى يوم الأحد الماضي، وقضى ثلاثة أيام في الرعاية المركزة بعدما تدهورت حالته الصحية على نحو ملحوظ، وقد انتقل إلى وحدة رعاية عادية يوم الخميس الماضي.