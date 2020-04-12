الوباء يصيب 25 ألفا ويقتل 2737 شخصا في هولندا

هسبريس - رويترز

قالت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 25 ألفا؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2737 بعد تسجيل 94 وفاة جديدة.

وأعلن المعهد الوطني للصحة في هولندا تسجيل 1188 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 25 ألفا و587 إصابة مؤكدة.

وتباطأت وتيرة زيادة حالات العدوى والوفاة في الأراضي المنخفضة، منذ عدة أيام، ويرجع ذلك إلى نتائج إجراءات التباعد الاجتماعي.