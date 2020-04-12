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الرئيسية | خارج الحدود | الوباء يصيب 25 ألفا ويقتل 2737 شخصا في هولندا

الوباء يصيب 25 ألفا ويقتل 2737 شخصا في هولندا

الوباء يصيب 25 ألفا ويقتل 2737 شخصا في هولندا
هسبريس - رويترز
الأحد 12 أبريل 2020 - 15:51

قالت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 25 ألفا؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2737 بعد تسجيل 94 وفاة جديدة.

وأعلن المعهد الوطني للصحة في هولندا تسجيل 1188 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 25 ألفا و587 إصابة مؤكدة.

وتباطأت وتيرة زيادة حالات العدوى والوفاة في الأراضي المنخفضة، منذ عدة أيام، ويرجع ذلك إلى نتائج إجراءات التباعد الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Adil الأحد 12 أبريل 2020 - 16:14
ما يحيرني في هولندا لحد الساعة لم تعلن عدد حالات الشفاء شيء محير
بحثت لي جميع الواقع لم أجد شيء عكس الدول الاخرى
عندما تعلن حالات الاصابة و الوفيات تتذكر أيضا حالات
الشفاء كبلجيكا مثلا تعدت 6000 حالة شفاء
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