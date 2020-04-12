وزير الصحة الجزائري: إحصائيات كورونا مصدر قلق

هسبريس ـ مُتابعة

صرح عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري، اليوم الأحد، بأن منحنى انتشار فيروس جائحة كورونا في بلاده لم ينخفض، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تراجع هذا الوباء.

وقال بن بوزيد، في تصريح مقتضب للإذاعة الجزائرية، إن هذا الانخفاض يجب أن يدوم حتى يكون له معنى، موضحا أن المعيار يرتبط بعدد المتوفين وأولئك الذين يتواجدون في العناية المركزة.

وأضاف المسؤول الحكومي نفسه: "كلما انخفض عدد هؤلاء كلما شعرنا بالرضا أكثر"، معترفا أن الأرقام الخاصة بحاملي الفيروس ومن فارقوا الحياة بسببه لا تزال مصدر قلق.

وسجلت الجزائر، حتى أمس السبت، 275 حالة وفاة و1825 إصابة مؤكدة موزعة عبر 46 ولاية من مجموع 48، ويوجد 60 مريضا في العناية المركزية، بينما تعافى 460 وفق بيانات وزارة الصحة.