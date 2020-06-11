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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء النرويجي يُدين مستهدف مسجد بالرصاص

القضاء النرويجي يُدين مستهدف مسجد بالرصاص

القضاء النرويجي يُدين مستهدف مسجد بالرصاص
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 11 يونيو 2020 - 11:37

قضت محكمة نرويجية، اليوم الخميس، بإدانة مواطن نرويجي بتهمة إطلاق النار على مسجد بالقرب من أوسلو العام الماضي، وأمرت بسجنه 21 عاما.

وقالت محكمة "اسكير اند بايروم" إنه يجب أن يبقى المعني بالأمر رهن الاحتجاز لمدة 14 عاما على الأقل، وأعلنت أن الإدانة طالت فيليب مانشاوس، ذو الـ22 عاما، بتهمة قتل اخته المتبناه أيضا، إذ اقترف ذلك قبل إطلاق النار على المسجد.

وجاء الحكم متوافقا مع ما طلبه المدعي العام، في حين قال محامي مانشاوس إنه "من الضروري تبرئته لوجود شكوك حول مسؤوليته ضمن ما جرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحسين الخميس 11 يونيو 2020 - 11:46
والسر أن كلمة الإرهاب لم تذكر وانما سمي شخص يريد إطلاق النار على المسجد لانه أوروبي . ولو اسمه محمد لكان العنوان القي القبض على ارهابي .
وكان الإرهاب خاص بالمسلمين.للاسف الشديد .
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144
2 - حكم قاس . الخميس 11 يونيو 2020 - 11:46
حكم جائر خصوصا والمتهم يعاني من حالة نفسية تجعله غير مسؤول عن تصرفاته اتنمى أن تراعي محكمة جنايات هذا المعطى حتى يسمح للمتهم بالطعن .
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-172
3 - A man from this world الخميس 11 يونيو 2020 - 12:12
هل سيخرج النرويجيون للتظاهر وتقديم الإعتذار للمسلمين أم أن الأمر يقتصر فقط علينا نحن المغاربة مثلما فعلنا وقدمنا الاعتذار للشعب النرويجي في مقتل السائحتين السكاندنافيتين بعد الجريمة البشعة التي تعرضتا لها العام الماضي. لك الله يا وطني.
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56
4 - زين العابدين الخميس 11 يونيو 2020 - 12:19
الكلام لحكم قاس تقى الله راك مسلم راه بيت الله هدا لوكان كان درها شي عربي في اوروبا اطلق الرصاص في كنيسه غيسفتوه لمريخ كتعاطفو مع الكفار وعلي حساب الدين ديالكم الله يهدي مخلق
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26
5 - المهدي الخميس 11 يونيو 2020 - 12:24
هذا الرجل أطلق النار على المسجد فحكم 22عاماً سجناً ، وهذا جميل ،أما في المغرب فهناك مجموعة من الممثلين والسياسيين أستهزأوا بالإسلام وبالرسول وبالمساجد فلم يحرك القضاء أي ساكن ،هذا غريب والله
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24
6 - كمال الخميس 11 يونيو 2020 - 12:35
إلى صاحب التعليق رقم 2، بالعكس فالحكم مخفف، لأن 22 سنة سجن - ويمكن أن يخرج بعد 14 سنة - ليست عقوبة فقط لأنه أطلق الرصاص على مسجد بل أيضا لقتله أخته بالتبني.
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28
7 - عادل بوموجة الخميس 11 يونيو 2020 - 12:39
والآن على من نلقي تهمة الإرهاب هل على الدين المسيحي أم الدين اليهودي أم الإرهاب كلمة لصقة بدين الله الحنيف نعلة الله والملائكة والنَّاس أجمعين على كل من ساهم من قريب أو من بعيد على تشويه صورة الإسلام والمسلمين في كل بقاع العالم
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15
8 - saad الخميس 11 يونيو 2020 - 13:02
الحكم يخص جريمة قتله لأخته وليس المسجد.على كل حكم مخفف وليس مناسب لجريمة القتل .التي تصل إلى حد الاعدام في أمريكا أو المؤبد كما هو معمول به في أروبا.
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5
9 - حكم قاس . الخميس 11 يونيو 2020 - 13:07
كمال : بما أن الحكم مخفف فهذا دليل على قناعة المحكمة بانعدام المسؤولية القانونية . وهذا ما دفعني إلى المطالبة بالمزيد من المراعاة وتخفيف الحكم إعمالا لمبدأ درأ الحدود إذا كانت هناك شبهة .
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-17
10 - Hicham الخميس 11 يونيو 2020 - 13:07
Bien sûr on ne parle jamais de terroriste pour les criminels occidentaux, les médias arabes ou autres marocains ont deux choix, soit se soumettre au lobby soit jouer le jeu et les considérer également de terroriste, les gens croient que c'est un détail mais en Europe ou dans les pays scandinaves on leur apprend qu'un arabe est terroriste et qu'un européennes n'est qu'un fou donc soyez un peu audacieux
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2
11 - من هولندا الخميس 11 يونيو 2020 - 13:52
المحكمة حكمت بهدا الحكم وهو حكم مخفف والحكم ليس عقوبة على اطلاق النار على المسجد لكن الحكم كان عقوبة قتله اخته سنكون حمقى واغبياء ادا صدقنا ان الحكم كان مع المسلمين ومسجدهم .اوروبا ليست كما يراها البعض والله عالم بغيض ومقيت
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5
12 - حسن الريفي الخميس 11 يونيو 2020 - 14:15
السلام. اخواني لقد عوقب هذا الشخص باقصى العقوبة التي قد يحكم بها شخص ما في النرويج وهي 21 سنة قابلة للتجديد وعدم العفو عنه عندما تمر 14 سنة نافذة. بطريقة اخرى سيقبع هذا الشخص في السجن على اقل تقدير 28 سنة. اما الاخوة الذين يعلقون بان العقوبة قليلة فهي اقصى عقوبة والاعلام يتكلم عنها بالارهابية . حتى القاضية في المحكمة الابتدائية سمتها بذلك. والله لقد تتبعت المحاكمة التي دامت ساعتين على الهواء مباشرة بالصوت والصورة
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11
13 - المشكل في كتابة المقال الخميس 11 يونيو 2020 - 14:52
المشكل هنا في فهم المقال لبعض القراء هو أن كاتب المقال ركز في بداية مقاله على إطلاق النار على المسجد عوض الاجرام الحقيقي وهو قتل المجرم لاخته
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2
14 - Norwiji الخميس 11 يونيو 2020 - 15:51
هذا الحكم هو الاقسى في قانون الدولة النرويجية، و القانون هنا يسمح باطلاق سراح المعتقل بعد مرور ثلتي مدة الحكم، من بعد ذلك ينظر القاضي من جديد في القضية.
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