القضاء النرويجي يُدين مستهدف مسجد بالرصاص

هسبريس - د .ب .أ

قضت محكمة نرويجية، اليوم الخميس، بإدانة مواطن نرويجي بتهمة إطلاق النار على مسجد بالقرب من أوسلو العام الماضي، وأمرت بسجنه 21 عاما.

وقالت محكمة "اسكير اند بايروم" إنه يجب أن يبقى المعني بالأمر رهن الاحتجاز لمدة 14 عاما على الأقل، وأعلنت أن الإدانة طالت فيليب مانشاوس، ذو الـ22 عاما، بتهمة قتل اخته المتبناه أيضا، إذ اقترف ذلك قبل إطلاق النار على المسجد.

وجاء الحكم متوافقا مع ما طلبه المدعي العام، في حين قال محامي مانشاوس إنه "من الضروري تبرئته لوجود شكوك حول مسؤوليته ضمن ما جرى".