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الرئيسية | خارج الحدود | المحكمة الحقوقية الأوروبية تصدر قرارا ضد فرنسا

المحكمة الحقوقية الأوروبية تصدر قرارا ضد فرنسا

المحكمة الحقوقية الأوروبية تصدر قرارا ضد فرنسا
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 11 يونيو 2020 - 12:30

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا قد أدينوا، في 2013، بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل.

وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها "تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة"، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار "لا تستند إلى دوافع واضحة كافية".

وكان 11 من أعضاء تجمع "كوليكتيف باليستين 68" لجؤوا، في سنة 2016، إلى المحكمة بعدما شاركوا، سنتي 2009 و2010، في تحركات في سوق كبير بـ"إيلزاك"، بالقرب من "مولوز"، لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في إطار حملة "مقاطعة سحب الاستثمارات فرض عقوبات".

وقالت المحكمة، في بيان، إن "الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان، ويشكل مصدر جدالات؛ لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة إلى العنف والكراهية والتعصب"، بينما قالت جمعية "فرنسا - فلسطين"، في بيان، إن "الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن".

وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين 380 يورو كتعويض عن أضرار مادية، وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي، وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Yassine الخميس 11 يونيو 2020 - 12:40
لا شيء يعلو فوق القانون في الاتحاد الاوروبي. ِنعم الاتحاد و ِنعم القوانين العادلة
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74
2 - مواطن الخميس 11 يونيو 2020 - 12:57
# إن "الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن".
وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين 380 يورو كتعويض عن أضرار مادية، وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي، وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات.# وأين نحن من مثل هذا الحكم الذي قضت به محكمة الإتحاد الأوروبي ضد " فرنسا" .
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46
3 - logique الخميس 11 يونيو 2020 - 12:58
يحيا العدل . يحيا العدل . يحيا العدل أينما كان على هذه الكرة الأرضية. أما عدل السما ء فهو يعلو ولا يعلى عليه .
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63
4 - MRE الخميس 11 يونيو 2020 - 12:58
القضاء المهيب يحاكم و يحكم على دول عظمى و ينفذ، ماشي قضاء التعليمات و سلخ قاضي فالشارع من طرف السلطة و إرغامه على التنازل. الخبار في راسكم علاش هربت من البلاد.
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35
5 - musse الخميس 11 يونيو 2020 - 13:06
ان الدعوة للمقاطعة حق للمواطن......فلتاخذ العبرة الحكومة فيما يخص قانون تكميم الافواه 22-20
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47
6 - هل الدولة تحكم على راسها الخميس 11 يونيو 2020 - 13:07
دبا حنا في المغرب يلا عندك مشكل مع شخص من السلطة متلا قايد وزير رئيس محكمة او رئيس الحكومة هل عندنا الحق ندعيوه ويكون الحكم نزيه. انا لا اظن
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40
7 - مغربي من البيضاء الخميس 11 يونيو 2020 - 13:13
الدعوة إلى مقاطعة المنتجات معترف بها كحق للمواطن
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30
8 - الاكسيجين الخميس 11 يونيو 2020 - 14:30
تحية للمحكمة الاوروبية للحقوق الانسان .لولا دعم فرنسا والانجليز والمانيا وامريكا لما تجبرت "إسراييل ".
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6
9 - ما أصعب أن تقاوم الإستيلاب الخميس 11 يونيو 2020 - 15:02
* الغرب المتحضر يدافع عن الإنسانية جمعاء ، فهم أصحاب
الحريات الخاصة والعامة و...و شاء الله.
* ها نحن نرى أن الديموقراطية ، في شوارع مدن أمريكا تسيل
أنهاراً أنهاراً ، وأن فرنسا ساهمت بحظ وفير في إرساء الإستعمار
الإسرائيلي على أرض فلسطين . وبين الفينة والأخرى توهمنا أنها
صديقة العرب والمناصرة لقضاياهم .
* شيء طبيعي أن تكون فرنسا حريصة على مصالحها ، و لكن المؤسف
هو أن البعض من بني جلدتنا يؤلمهم هذا الكلام ، و يثير لهم الصداع
في رؤوسهم ، و يفضلون أن تقدحهم عوض قول الحقيقة في فرنساـ
فما أصعب أن تقاوم الإستيلاب .
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3
10 - علاء الخميس 11 يونيو 2020 - 15:14
مفهوم حقوق الإنسان في شموليته تجسده المحكمة الأوروبية في حكمها هذا.
أجيوا تشوفو دياولنا ما شاء الله يشرعون لقانون تكميم الأفواه بزعامة حزب اشتراكي
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10
11 - سين الخميس 11 يونيو 2020 - 16:15
العلمانية إذن هي الحل . والبون شاسع بيننا وبين اروبا.
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6
12 - معاتب الخميس 11 يونيو 2020 - 16:41
السلام على من إتبع الهدى
منهم، بل هم الخصم والحكم ، الكفر ملة واحدة
فهل أنصف القضاء الأوروبي شعب فلسطين أو قضيته ،لله المشتكى
والسلام على من إتبع الهدى
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-1
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