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كُتّاب وآراء
المحكمة الحقوقية الأوروبية تصدر قرارا ضد فرنسا
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا قد أدينوا، في 2013، بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل.
وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها "تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة"، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار "لا تستند إلى دوافع واضحة كافية".
وكان 11 من أعضاء تجمع "كوليكتيف باليستين 68" لجؤوا، في سنة 2016، إلى المحكمة بعدما شاركوا، سنتي 2009 و2010، في تحركات في سوق كبير بـ"إيلزاك"، بالقرب من "مولوز"، لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في إطار حملة "مقاطعة سحب الاستثمارات فرض عقوبات".
وقالت المحكمة، في بيان، إن "الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان، ويشكل مصدر جدالات؛ لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة إلى العنف والكراهية والتعصب"، بينما قالت جمعية "فرنسا - فلسطين"، في بيان، إن "الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن".
وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين 380 يورو كتعويض عن أضرار مادية، وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي، وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين 380 يورو كتعويض عن أضرار مادية، وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي، وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات.# وأين نحن من مثل هذا الحكم الذي قضت به محكمة الإتحاد الأوروبي ضد " فرنسا" .
الحريات الخاصة والعامة و...و شاء الله.
* ها نحن نرى أن الديموقراطية ، في شوارع مدن أمريكا تسيل
أنهاراً أنهاراً ، وأن فرنسا ساهمت بحظ وفير في إرساء الإستعمار
الإسرائيلي على أرض فلسطين . وبين الفينة والأخرى توهمنا أنها
صديقة العرب والمناصرة لقضاياهم .
* شيء طبيعي أن تكون فرنسا حريصة على مصالحها ، و لكن المؤسف
هو أن البعض من بني جلدتنا يؤلمهم هذا الكلام ، و يثير لهم الصداع
في رؤوسهم ، و يفضلون أن تقدحهم عوض قول الحقيقة في فرنساـ
فما أصعب أن تقاوم الإستيلاب .
أجيوا تشوفو دياولنا ما شاء الله يشرعون لقانون تكميم الأفواه بزعامة حزب اشتراكي
منهم، بل هم الخصم والحكم ، الكفر ملة واحدة
فهل أنصف القضاء الأوروبي شعب فلسطين أو قضيته ،لله المشتكى
والسلام على من إتبع الهدى