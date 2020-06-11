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الرئيسية | خارج الحدود | جائحة كورونا تجر رئيس وزراء إيطاليا إلى القضاء

جائحة كورونا تجر رئيس وزراء إيطاليا إلى القضاء

جائحة كورونا تجر رئيس وزراء إيطاليا إلى القضاء
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 11 يونيو 2020 - 15:35

أفادت وكالة الأنباء "أنسا"، اليوم الخميس، أن نيابة بيرغامو بشمال إيطاليا ستستمع غدا الجمعة لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، في إطار تحقيق حول إدارة وباء "كوفيد-19 " في شمال البلاد.

ويتعلق هذ التحقيق أساسا بتأخر إعلان قرار إنشاء "منطقة حمراء" تشمل مدينتي نيمبرو وألزانو لومباردو؛ اللتين تضررتا كثيرا من وباء فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن كونتي قوله، في تصريح للصحافيين، أنه سيعرض كل الوقائع التي هو على علم بها بضمير حي. وبأنه ليس قلقا على الإطلاق، مضيفا: "كل التحقيقات مرحب بها (..) المواطنون لهم الحق في المعرفة ولدينا حق الرد".

من جانبها، أبرزت صحيفة "لاريبوبليكا" أن حالة الطوارئ الصحية المعلنة في إيطاليا، منذ مارس الماضي، تحمل في طياتها صراعا خفيا بين الحكومة المركزية و مسؤولي منطقة لومبارديا.

وأوضحت اليومية ان رئيس منطقة لومبارديا، اتيليو فونتانا، ومسؤول الصحة المحلي جوليو غاليرا أكدا أنه تم الاستماع إليهما من قبل نيابة بيرغامو في نهاية ماي الماضي بشأن هذه القضية، و بأن قرار فرض "منطقة حمراء" يعود الى الحكومة في روما.

بالمقابل قال وزير الشؤون الإقليمية، فرانشيسكو بوكيا، إنه "حتى المنطقة كان بوسعها فرض ذلك، هناك قانون يسمح بهذا التدبير".

ويرغب القضاة، الذين يمكن أن يتوجهوا إلى روما للاستماع إلى كونتي، في طرح الأسئلة أيضا على وزيري الصحة روبرتو سبيرانزا والداخلية لوتشيانا لامبورغيزي بخصوص التأخر في إنشاء "منطقة حمراء" تشمل مدينتي نيمبرو وألزانو لومباردو، شمال البلاد، واللتان سجلتا ارتفاع عدد الوفيات وانتشار فيروس كورونا المستجد بالمقارنة مع باقي أنحاء إيطاليا.

وتجري نيابة بيرغامو، المدينة التي كانت بؤرة الوباء، عدة تحقيقات مرتبطة بهذه الجائحة، غير أن هذا التحقيق منفصل عن الدعوى الجماعية التي قدمها حوالي 50 من أفراد أسر ضحايا كورونا أمام النيابة المحلية في بيرغامو، في أول تحرك جماعي في إيطاليا بخصوص الوباء.

وأولى "المناطق الحمراء"، التي أقيمت في نهاية فبراير بقرار من الحكومة الإيطالية، شملت قرابة عشر بلديات في لومبارديا، خصوصا كودونيو التي سجلت فيها الحالة الأولى من الإصابة بهذ الوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من 34 ألف شخص في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - sadaam الخميس 11 يونيو 2020 - 16:01
نعم هدا هو المعقول كايحساب ليك الامانة سهلة
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49
2 - الغرباوي الخميس 11 يونيو 2020 - 16:19
يعني العدل في بلاد الكفر، في بلاد المسلمين لا يوجد اي عدل إلا من رحم ربي.
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31
3 - guest الخميس 11 يونيو 2020 - 16:19
هذه بلاد الكفار ياسادة ! العدل في بلادهم و الظلم في بلادنا
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27
4 - العدل الخميس 11 يونيو 2020 - 16:34
في بلدنا المغرب وزراء لا يسألون و لا يحاسابون ولا يفرض عليهم استرجاع نهب مال العام بل فقط يتم اعفائهم من مهامهم... رئيس وزراء إسرائيل الحالي الان يتم معه تحقيق في تهم منسوبة إليها وإذا ثبث اذناته سيحاكم بسجن وزير نقل الفرنسي حرق ضو احمر استقال... دستور 2011 يقول ربط مسؤولية بمحاسبة ودبا 9 سنوات على دستور جديد واش سمعتو شي حد تم محاسبته بلا مانقولو محاكمته غير محسابته ويرجع مئات ملايين دراهم... بلا رشاوي لي خداوها بحال فيلات فحي رياض او ارض 30 هكتار
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38
5 - [email protected] الخميس 11 يونيو 2020 - 16:54
في نظري ان الذي يجيب ان يحاسب هو رئيس منطقة لومبارديا والمكلف بالصحة في الجهة ونزيد عليهم ماتيو سالڤيني.
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-6
6 - atlantic الخميس 11 يونيو 2020 - 16:57
آجي تعلم السي العثماني.... درس واحد من دروس الديموقراطية الحية
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15
7 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 11 يونيو 2020 - 17:59
هذه هي الدمقراطية الحقيقية هل سيأتي يوم يتم فيه مقاضات المسؤولين المغاربة عن الفساد والأخطاء مهنية لدى كبار وصغار الموظفين أتمنى ذالك
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5
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