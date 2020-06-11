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كُتّاب وآراء
رابطة العالم الإسلامي: تغيرات قضية فلسطين أولويّة
أدانت رابطة العالم الإسلامي المخطط الإسرائيلي الذي استهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التصعيد يقوّض جهود السلام في المنطقة الرامية إلى إيجاد الحل العادل والشامل.
وشدد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، في بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة من مكة المكرمة، على أن القضية الفلسطينية وما تمرُّ به من تغيرات وتحديات كانت ولا تزال أولويةً لدى العالم الإسلامي.
ودعا العيسى الدولَ الإسلاميةَ والمجتمعَ الدوليَّ إلى توحيد المواقف تجاه إدانة ذلك المخطط المفضي إلى المزيد من التأزيم والصراع، ورفض السياسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية والمجهضة لجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لبلاد الحرمين الشريفين ،التي ما زالت تدافع و تدافع عن جميع
القضايا العربية و الإسلامية، في جميع المحافل الدولية .
بعد هروبهم من اراضيهم بفلسجطين لجأوا الى الأردن و بعد إزدياد عددهم حاولوا عض اليد التي تأويهم و محاولة خلق الفوضى ولكن الفطنة الأردنية حالت دون ذلك، وفي لبنان بعد أن مد لهم يد المساعدة و أسكنهم في مخيمات للاجئين حتى يومنا هذا حاولوا زرع الفوضى و خلقوا حربا اهلية وسط لبنان فبدل التركيز على الدولة التي احتلتهم هاجموا القوات اللبنانية. لا فائدة ترجى منهم. على المغرب اتخاذ قرار حازم تجاههم إما إلاعتراف علنا بمغربية الصحراء و إما..