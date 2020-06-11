رابطة العالم الإسلامي: تغيرات قضية فلسطين أولويّة

هسبريس من الرباط

أدانت رابطة العالم الإسلامي المخطط الإسرائيلي الذي استهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التصعيد يقوّض جهود السلام في المنطقة الرامية إلى إيجاد الحل العادل والشامل.

وشدد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، في بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة من مكة المكرمة، على أن القضية الفلسطينية وما تمرُّ به من تغيرات وتحديات كانت ولا تزال أولويةً لدى العالم الإسلامي.

ودعا العيسى الدولَ الإسلاميةَ والمجتمعَ الدوليَّ إلى توحيد المواقف تجاه إدانة ذلك المخطط المفضي إلى المزيد من التأزيم والصراع، ورفض السياسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية والمجهضة لجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.