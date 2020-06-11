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الرئيسية | خارج الحدود | رابطة العالم الإسلامي: تغيرات قضية فلسطين أولويّة

رابطة العالم الإسلامي: تغيرات قضية فلسطين أولويّة

رابطة العالم الإسلامي: تغيرات قضية فلسطين أولويّة
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يونيو 2020 - 14:40

أدانت رابطة العالم الإسلامي المخطط الإسرائيلي الذي استهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التصعيد يقوّض جهود السلام في المنطقة الرامية إلى إيجاد الحل العادل والشامل.

وشدد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، في بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة من مكة المكرمة، على أن القضية الفلسطينية وما تمرُّ به من تغيرات وتحديات كانت ولا تزال أولويةً لدى العالم الإسلامي.

ودعا العيسى الدولَ الإسلاميةَ والمجتمعَ الدوليَّ إلى توحيد المواقف تجاه إدانة ذلك المخطط المفضي إلى المزيد من التأزيم والصراع، ورفض السياسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية والمجهضة لجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سين الخميس 11 يونيو 2020 - 15:21
إمتى اجتمعت الدول العربيه وخرجت بلاغ كتأيد فيه سيادة المغرب على صحرائه .؟و إمتى اعترفت فلسطين بسيادتنا عليها؟ لي ما عترفش بوضوح بأن الصحراء مغربية ، ما نعترفوش به وما نساندوهش.
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-9
2 - الفضل كل الفضل الخميس 11 يونيو 2020 - 15:24
* الفضل كل الفضل ، في إنشاء " رابطة العالم الإسلامي "راجع
لبلاد الحرمين الشريفين ،التي ما زالت تدافع و تدافع عن جميع
القضايا العربية و الإسلامية، في جميع المحافل الدولية .
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-32
3 - مواطن الخميس 11 يونيو 2020 - 15:42
وما دخلنا بهم. الفلسطينيون لا يعترفون بمغربية الصحراء ويرفضون التصريح بذلك علنا و الإبقاء على موقف وسط حتى يحصلوا على مساعدات من الجزائر و المغرب معا. بعض فصائل الحركة الفلسطينية يلتقون سرا و علنا بمرتزقة البوليساريو و يعترفون بهم. هم مجرد اتهازيين و فوضويين. ولنا فب التاريخ عبرة.
بعد هروبهم من اراضيهم بفلسجطين لجأوا الى الأردن و بعد إزدياد عددهم حاولوا عض اليد التي تأويهم و محاولة خلق الفوضى ولكن الفطنة الأردنية حالت دون ذلك، وفي لبنان بعد أن مد لهم يد المساعدة و أسكنهم في مخيمات للاجئين حتى يومنا هذا حاولوا زرع الفوضى و خلقوا حربا اهلية وسط لبنان فبدل التركيز على الدولة التي احتلتهم هاجموا القوات اللبنانية. لا فائدة ترجى منهم. على المغرب اتخاذ قرار حازم تجاههم إما إلاعتراف علنا بمغربية الصحراء و إما..
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-12
4 - الوطنية الخميس 11 يونيو 2020 - 16:49
العالم الإسلامي انشغل بهمومه الداخلية والخارجية واصبحت قضية فلسطين حبر على ورق وادعاءات على لسان دون أن يتغير الوضع قد انملة بل أصبح الشباب والأطفال مستهدفون من طرف الكيان الصهيوني حتى يتم القضاء على الفئات النشيطة في المجتمع وحتى يكمموا الافواه المطالبة بالحق المشروع في تكوين دولة فلسطينيه تحمي الشعب من الطغاة
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5
5 - aziza الخميس 11 يونيو 2020 - 17:29
nous sommes de tout coeur avec la Palestine et nos frères les palestiniens. fières de vous et de votre force contre les occupants .
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4
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