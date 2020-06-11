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الرئيسية | خارج الحدود | جمارك تونس تحجز أصولا مالية وعقارات بإسبانيا‎

جمارك تونس تحجز أصولا مالية وعقارات بإسبانيا‎

جمارك تونس تحجز أصولا مالية وعقارات بإسبانيا‎
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 11 يونيو 2020 - 17:35

أعلنت السلطات التونسية الخميس أنها حجزت في إسبانيا أصولا مالية وعقارات بقيمة 25.7 ملايين دينار (حوالي 8 ملايين يورو) يملكها تونسيون بصفة غير قانونية.

وبيّنت الجمارك في بيان نشرته ليل الأربعاء-الخميس على صفحتها الرسمية أنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية "اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية، والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي بإسبانيا"، وتورط فيها 43 تونسيا من المقيمين بتونس.

ويتمثل المحجوز في 26 شقة بمنطقة أليكانتي بإسبانيا، ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار (حوالي 3.5 ملايين يورو)، ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار (3,7 ملايين يورو).

وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد، في تصريح إعلامي، أنه لا توجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، مفندا أخبارا تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية.

وبين الزناد أن المتهمين "من القطاع الخاص".

وسيتم تتبع الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي؛ وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.

وتطبق تونس قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ ثورة 2011. وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017.

وتضع الأحزاب السياسية في البلاد مقاومة الفساد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية، وكثيرا ما توجه لها وإلى السلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 11 يونيو 2020 - 17:48
هل سيصل المغرب في يوم من الأيام ليصل إلى أملاك الخونة وإعادتها إلى خزينة الدولة مثل تونس نتمنى ذالك في أقرب وقت ممكن بحول الله لأن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه مصمم على بناء مغرب قوي على أسس ومعايير جديد طبقا للدستور 2011
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35
2 - الوجدي الخميس 11 يونيو 2020 - 17:52
نتمنى أن تحدوا مملكتنا الحبيبة نفس الإجراء
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49
3 - مواطن مغربي الخميس 11 يونيو 2020 - 17:56
يجب على السلطات المغربية اتباع و نهج نفس الطريق التي تسير عليها السلطات التونسية في فرض رقابة على مهربي اموال الشعب و التحقيق معهم بالاضافة الى استرجاع كافة الاموال و العقارات التي بحوزة المغاربة الذين يشتبه تورطهم في مثل هذه الاعمال هذا اذا كانت تسمي نفسها دولة الحق و القانون
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38
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