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الإليزي ينفي تقارير عن اعتزام ماكرون الاستقالة

الإليزي ينفي تقارير عن اعتزام ماكرون الاستقالة
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 11 يونيو 2020 - 18:35

نفت دوائر في مكتب الرئاسة الفرنسي اليوم الخميس صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث عن إمكانية استقالته من منصبه.

وقالت هذه الدوائر إن الرئيس لم يتحدث أبدا عن مثل هذه الاستقالة.

كانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية ذكرت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني أن ماكرون أشار إلى إمكانية استقالته من منصبه والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده قبل فترة غير بعيدة مع مؤيدين له في لندن، واستندت الصحيفة في تقريرها إلى أحد المشاركين في المؤتمر.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في فرنسا في عام 2022.

وأكدت دوائر الرئاسة الفرنسية أن ماكرون لم يشارك أبدا في مثل هذا المؤتمر.

وسيوجه ماكرون كلمة إلى الفرنسيين عبر التلفزيون مساء يوم الأحد المقبل، يتوقع أن تتطرق إلى التغلب على أزمة كورونا والانكماش الاقتصادي الحاد في البلاد.

وتكررت تكهنات حول إمكانية قيام ماكرون بتعيين رئيس جديد للحكومة بدلا من ادوارد فيليب.

وسجلت فرنسا أكثر من 29 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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