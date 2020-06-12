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Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | الهند .. رابع أكثر بلدان العالم تضررا من "كورونا"

الهند .. رابع أكثر بلدان العالم تضررا من "كورونا"

الهند .. رابع أكثر بلدان العالم تضررا من "كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 12 يونيو 2020 - 12:37

أصبحت الهند رابع أكثر دول العالم تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية التي أعلنت اليوم الجمعة أن حصيلة حالات الإصابة في البلاد فاقت عدد الإصابات في بريطانيا، التي كانت تحتل المرتبة الرابعة.

وتشير البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة في الهند وصل حاليا إلى 295 ألف و772 حالة.

وسجلت الهند 9996 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، في معدل غير مسبوق، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإنهاء عملية الاغلاق التي تم فرضها منذ فترة طويلة في إطار جهود مكافحة الفيروس المستجد.

غير أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس منخفضة نسبيا في الهند، حيث لم يتم تسجيل سوى 8498 حالة وفاة بحسب البيانات الرسمية.

ويبلغ تعداد الشعب الهندي قرابة 1.3 مليار نسمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رشيد اسبانيا الجمعة 12 يونيو 2020 - 12:48
الهند, اظن سوف تحطم الرقم القياسي في عدد المصابين والمتوفون.
قد يكون اخر بلد يتعافى او يخرج من هذه الأزمة الصحية.
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9
2 - زهير الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:01
الهند الرابعة عالميا في عدد الإصابات!! الهند الأولى عالميا في صناعة الأدوية الغير المحمية .. بإمكان المغرب السير في نفس الإتجاه .. على المسؤولين التفكير جليا في هذا الأمر
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-19
3 - fati الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:08
عدد الوفيات منخفض مقارنة بعدد الإصابات ...دول اخرى عرفات وفيات اكثر و عدد اصابات اقل...ربما الجينات او العامل البيءي لانو حتى أفريقيا عدد الوفايات قليل...الله يرحم الجميع
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19
4 - مواطن غيور1/ الناتج الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:04
السلام عليكم
8500 وفاة / 1.500.000.000 عدد الساكنة.
شوفو الناتج، لا شيء.
حنا عندنا و لله الحمد 200 وفاة/ 40.000.000 الساكنة، رغم دالك الدولة عاجبها الحال و ما كرهاتش تدير الحجر مدى الحياة!
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-9
5 - الهنود الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:45
الهند دولة مكتظة و شعبها فقير و أغلبهم يؤمن بأديان غريبة و طقوس أكثر غرابة، لا أعرف كيف سيتعافون من الوباء.
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-7
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