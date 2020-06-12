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كُتّاب وآراء
الهند .. رابع أكثر بلدان العالم تضررا من "كورونا"
أصبحت الهند رابع أكثر دول العالم تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية التي أعلنت اليوم الجمعة أن حصيلة حالات الإصابة في البلاد فاقت عدد الإصابات في بريطانيا، التي كانت تحتل المرتبة الرابعة.
وتشير البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة في الهند وصل حاليا إلى 295 ألف و772 حالة.
وسجلت الهند 9996 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، في معدل غير مسبوق، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإنهاء عملية الاغلاق التي تم فرضها منذ فترة طويلة في إطار جهود مكافحة الفيروس المستجد.
غير أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس منخفضة نسبيا في الهند، حيث لم يتم تسجيل سوى 8498 حالة وفاة بحسب البيانات الرسمية.
ويبلغ تعداد الشعب الهندي قرابة 1.3 مليار نسمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
قد يكون اخر بلد يتعافى او يخرج من هذه الأزمة الصحية.
8500 وفاة / 1.500.000.000 عدد الساكنة.
شوفو الناتج، لا شيء.
حنا عندنا و لله الحمد 200 وفاة/ 40.000.000 الساكنة، رغم دالك الدولة عاجبها الحال و ما كرهاتش تدير الحجر مدى الحياة!