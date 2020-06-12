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الرئيسية | خارج الحدود | الولايات المتحدة تواصل تخفيض قواتها في العراق

الولايات المتحدة تواصل تخفيض قواتها في العراق

الولايات المتحدة تواصل تخفيض قواتها في العراق
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:50

تعتزم الولايات المتحدة مواصلة تقليص وجودها في العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسبما أعلنت الدولتان في بيان مشترك أمس الخميس.

وكان مستقبل القوات الأمريكية وتحالف مناهض لتنظيم داعش، الذي دعم القوات العراقية في القتال الذي دام لسنوات ضد الجماعة المسلحة، على رأس جدول أعمال المحادثات الاستراتيجية بين البلدين يوم الخميس.

ونوه البيان المشترك الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى "التقدم الكبير نحو القضاء على تهديد داعش"، كما أشار إلى إن الولايات المتحدة ستواصل تخفيض القوات في "الأشهر المقبلة" .

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "ستناقش مع حكومة العراق وضع القوات المتبقية فيما يتحول تركيز الدولتين على تطوير علاقة أمنية ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة القوية".

وأكدت الولايات المتحدة مجددا أنها لا تسعى إلى وجود عسكري دائم في العراق، وقالت الحكومة العراقية إنها ملتزمة بحماية الأفراد العسكريين الذين هم جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء إن الهدف الرئيسي للحوار هو الحفاظ على سيادة بلاده ومصالحها.

وتأتي المحادثات بعد أشهر من تصويت البرلمان العراقي في يناير الماضي لإنهاء وجود القوات الأجنبية المرتبطة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل تنظيم داعش.

وجاء تصويت البرلمان بعد أيام من مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الميليشيا الشيعية العراقية الحشد الشعبي، إلى جانب عدد آخر من الميليشيات المتحالفة مع ايران في غارة أمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت في السابق أنها ستبقي على قواتها طالما أن الحكومة العراقية ترغب في وجودها أثناء استمرار القتال ضد تنظيم داعش.

وبينما أعلن العراق انتصاره على التنظيم الإرهابي في عام 2017 ، يواصل متطرفو داعش شن هجمات في جميع أنحاء البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تجار السلاح وصناع الفتن الجمعة 12 يونيو 2020 - 11:05
فمنذ ان حولت امريكا وبريطانيا منطقة الشرق الوسط الى الشرق الاوسخ ستبقى المنطقة ساخنة وغير مسستقرة الى يوم الدين .مصلحتهم في اشعال الحروب والفتن والوقوف مع الطغاة الى ان يدمروا اوطانهم ثم ينقلبون عليهم.
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11
2 - ملاحظ الجمعة 12 يونيو 2020 - 11:29
كامل الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرا لتنفيذه جميع وعوده الإنتخابية التي وعد بها الشعب الأمريكي الشجاع.
دونالد ترامب كان يقول منذ سنة 2003 أن الحرب في العراق هي أكبر خطأ إرتكبته أمريكا منذ قيامها، قال بالحرف لقد أهدينا العراق لإيران
عاش دونالد ترامب و أتمنى أن يقبلني في قرعة أمريكا السنة المقبلة
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-9
3 - العريشي الجمعة 12 يونيو 2020 - 12:07
قالوا الفرس أنهم سيطردون الأمريكان من الشرق الأوسط فسيطردونهم
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-3
4 - الكوريكتور الجمعة 12 يونيو 2020 - 12:52
هم لا يشكلون قوات بل هم غزات مجرمين ومستعمرين جاؤوا من أقصى غرب الكرة الأرضية ليخربوا وينهبوا خيرات العراق .
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