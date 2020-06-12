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كُتّاب وآراء
خطوط جوية تطلق ملاحقات قانونية ضد بريطانيا
أعلنت شركات الطيران بريتش إيرويز وإيزيجيت وراين اير، الجمعة، أنها أطلقت ملاحقات قانونية بحق الحكومة البريطانية على خلفية فرضها في وقت سابق هذا الأسبوع حجرا صحيا "تشوبه عيوب" على الوافدين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت شركات الطيران الثلاث إن ذلك الإجراء "ستكون له تداعيات مدمرة على السياحة البريطانية والاقتصاد الأوسع، وسيقضي على آلاف الوظائف" وأضافوا بأنهم طلبوا أن يتم النظر في مراجعتهم القضائية "في أقرب وقت".
ومن بين الأسباب التي دفعتهم لإطلاق الدعوى القضائية أنه "لم تجر أي مشاورات ولم يتم تقديم أي دليل علمي لذلك الإجراء الصارم".
وبدأت بريطانيا في فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على غالبية الأشخاص القادمين من الخارج، سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ما استدعى تنديدا من قطاع الطيران المنهك.
ويتعين على المواطنين البريطانيين والزوار القادمين من الخارج تطبيق قواعد العزل الذاتي لمدة 14 يوما، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة ألف جنيه استرليني (1250 دولار، 1125 يورو) أو المحاكمة.
غير أن المنتقدين يتساءلون عن الأسباب التي تجعل بريطانيا، الأكثر تضررا بكوفيد-19 في أوروبا وتخرج تدريجا من إجراءات العزل، تلحق مزيدا من الضرر بفنادق وخطوط طيران بخفضها وتيرة السفر من دول سجلت حالات إصابة أقل بالفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ماذا عن احتجاجات امريكا بعشرات الالاف دون كمامات
تساؤلات عدة عما قيل ويقال لتهويل الراي العام العالمي
نيوزيلندا بها صفر حالة وتعود الحياة الي طبيعتها
نخب المال والاعمال تريد فرض نظام عالمي والشعوب لم تبقي رهينة في العزل وتداعياته علي سبل العيش
واخر ترهات بيل غيتس البحث عن لقاح لوضع شريحته الالكترونية لمراقبة الناس
ولد الناس احرارا وسيبقون كذلك علي رغم انف الاليغارشية ابعالمية