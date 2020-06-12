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كُتّاب وآراء
القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران
أجاز القضاء الإداري الفرنسي، الجمعة، لباحث الاطلاع على وثائق للرئيس الراحل فرنسوا ميتيران حول رواندا، ويأتي ذلك في ظل تواصل الجدل حول دور فرنسا خلال الإبادة الجماعية في هذا البلد الإفريقي عام 1994.
واعتبر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية فرنسية للفصل نهائيا في قانونية الإجراءات الإدارية، أن الباحث فرنسوا غرانير له "مصلحة مشروعة للاطلاع على هذه المحفوظات لتعزيز الأبحاث التاريخية، وبالتالي إثراء النقاش حول مسألة ذات أهمية عامة".
وقال مجلس الدولة إن "حماية أسرار الدولة يجب أن تكون متوازنة مع مصلحة" اطلاع الرأي العام "حول هذه الأحداث التاريخية".
بناء على ذلك، ألغت العدالة قرارين قضائيين سابقين، ووجّهت إلى وزارة الثقافة بالسماح للباحث بالاطلاع على الوثائق المعنيّة خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعدما رفضت الوزارة طلبه سابقا.
من جهته، اعتبر محامي الباحث، باتريس سبينوسي، أن القرار يمثل "انتصارا للقانون وكذلك للتاريخ". وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أنه "من الآن فصاعدا، صار بإمكان الباحثين، على غرار فرنسوا غرانير، الاطلاع على المحفوظات الرئاسية للرئيس ميتيران لتسليط الضوء على دور فرنسا في رواندا خلال 1994 و1995".
وما يزال الجدل قائما حول دور فرنسا قبل وخلال وبعد الإبادة الجماعية في رواندا التي أوقعت 800 ألف قتيل على الأقل، غالبيتهم العظمى من أقلية التوتسي، بين أبريل ويوليو 1994، وفق الأمم المتحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
Francois mitterrand a regulariser des milliers des sans papiers en france. ..il a dit une personne sans papier est une personne sans dignitie .
* لا لإسقاط الطائرة في الحديقة ، ما للإنسان من إنجازات حسنة أو سيئة ،
لا يمكن لأي كان أن يتستر عليها أو ينفيها .
* فمقتل ما بين 800 ألف و مليون رواندي ، لا يمكن حجبها بتسوية قانونية
لأناس مهما كان عددهم .
* فحرمان الناس من الحياة و بالخصوص الأبرياء ، لا يوجد ما يعوضه أو
يكفر عن ذلك العمل الإجرامي .
* فرنسا و الدول الإستعمارية تاريخها مليء بالدم في حق البشرية ، مهما
يقال أنها متمدنة ومتحضرة وراقية و.....
ولكن لا حياة لمن تنادي .