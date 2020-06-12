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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران

القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران

القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 12 يونيو 2020 - 19:55

أجاز القضاء الإداري الفرنسي، الجمعة، لباحث الاطلاع على وثائق للرئيس الراحل فرنسوا ميتيران حول رواندا، ويأتي ذلك في ظل تواصل الجدل حول دور فرنسا خلال الإبادة الجماعية في هذا البلد الإفريقي عام 1994.

واعتبر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية فرنسية للفصل نهائيا في قانونية الإجراءات الإدارية، أن الباحث فرنسوا غرانير له "مصلحة مشروعة للاطلاع على هذه المحفوظات لتعزيز الأبحاث التاريخية، وبالتالي إثراء النقاش حول مسألة ذات أهمية عامة".

وقال مجلس الدولة إن "حماية أسرار الدولة يجب أن تكون متوازنة مع مصلحة" اطلاع الرأي العام "حول هذه الأحداث التاريخية".

بناء على ذلك، ألغت العدالة قرارين قضائيين سابقين، ووجّهت إلى وزارة الثقافة بالسماح للباحث بالاطلاع على الوثائق المعنيّة خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعدما رفضت الوزارة طلبه سابقا.

من جهته، اعتبر محامي الباحث، باتريس سبينوسي، أن القرار يمثل "انتصارا للقانون وكذلك للتاريخ". وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أنه "من الآن فصاعدا، صار بإمكان الباحثين، على غرار فرنسوا غرانير، الاطلاع على المحفوظات الرئاسية للرئيس ميتيران لتسليط الضوء على دور فرنسا في رواندا خلال 1994 و1995".

وما يزال الجدل قائما حول دور فرنسا قبل وخلال وبعد الإبادة الجماعية في رواندا التي أوقعت 800 ألف قتيل على الأقل، غالبيتهم العظمى من أقلية التوتسي، بين أبريل ويوليو 1994، وفق الأمم المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - belahcen الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:52
ان القضاء الفرنسي يعطي الصلاحية للنبش في الاتفاقيات لرءساءهم اليوم وكيف ان الاتفاقيات القديمة في عهد دوكول لم يصرح بها فان القضاء الفرنسي لا بد من اعطاء المعلومات القديمة التي كانت منذ قرن من الزمن لم تنشرها اليست بها عنصرية في الاتفاقيات او بها تسويف للواقع والتاريخ ان من واجب فرنسا ان تنشر خريطة الحدود عند استعمارها بعض الدول واتفاقيات الحماية انها مجبرة لنشرها طال الزمن ام قصر فان التاريخ لابد من تسجيل حقاءق مدسوسة في رفوف مخبءة وعليها اقفال لا يقربها احد لا للدراسة او النقاش فيها كوثاءق لتاريخ القرن الماضي. ونحن جيل ما بعد الاستقلال نريد ان نتطلع عليها لاصلاح ما خلفه الاجداد من اغلاط ومزيدات. نطالب بان تكون المعلومات في متناول الجميع من اكدميات للبحث التاريخي لهذا الامة بلا زياذة ولا نقصان وبدون تاريخ الخيال الذي هو منقسم علي الدول المجاورة وما ان كان استغلال الفرنسيين والاسبان للمغرب او غيره علي حساب رجال كانوا وطنيين ولم يكونوا بنظرة اقتصاديين. اللهم ارحمهم .واسكنهم الجنان
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14
2 - Paris France الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:58
en 1981.
Francois mitterrand a regulariser des milliers des sans papiers en france. ..il a dit une personne sans papier est une personne sans dignitie .
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4
3 - إلى 2 الجمعة 12 يونيو 2020 - 21:54
إلى 2

* لا لإسقاط الطائرة في الحديقة ، ما للإنسان من إنجازات حسنة أو سيئة ،
لا يمكن لأي كان أن يتستر عليها أو ينفيها .
* فمقتل ما بين 800 ألف و مليون رواندي ، لا يمكن حجبها بتسوية قانونية
لأناس مهما كان عددهم .
* فحرمان الناس من الحياة و بالخصوص الأبرياء ، لا يوجد ما يعوضه أو
يكفر عن ذلك العمل الإجرامي .
* فرنسا و الدول الإستعمارية تاريخها مليء بالدم في حق البشرية ، مهما
يقال أنها متمدنة ومتحضرة وراقية و.....
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13
4 - متابع من بنسليمان الجمعة 12 يونيو 2020 - 23:19
هذا القانون سيزيح الستار عن تجاوزات فرنسا بافريقيا ككل وبالمغرب والجزائر على الخصوص وكذلك ما اقترفته السرب والكروات بمسلمي البوسنة والهرسك من جرائم وما يدور الان ببورما ، وميانمار لمسلمي الروهينجا وما جرى ويجري بكشمير بالهند وغيرها من ابادات الاقليات الإسلامية الا ان بحوث الباحثين لا اظنها تكفي ليقضة أمة تغط في سبات عميق، وكما قال الشاعر : لقد اسمعت اذ ناديت حيا -
ولكن لا حياة لمن تنادي .
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-1
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