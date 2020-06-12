24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عرض كتاب: "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (5.00)

  2. القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران (5.00)

  3. هل يمنع تعديل قانون المالية تعدد التعويضات في مناصب المسؤولية؟ (5.00)

  4. السلطات تتصدى لخرق الطوارئ ضواحي أكادير (5.00)

  5. هل سيُنقذ نظام العلاجات الطبية الأولية النظام الصحي بالمغرب؟‬ (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | كتاب بولتون يتهم ترامب بارتكاب "تجاوزات كثيرة"

كتاب بولتون يتهم ترامب بارتكاب "تجاوزات كثيرة"

كتاب بولتون يتهم ترامب بارتكاب "تجاوزات كثيرة"
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:40

أعلنت دار نشر أميركية، الجمعة، أن مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، قرر تحدي البيت الأبيض ونشر كتاب مذكرات يكشف فيه ما يعتبره تجاوزات ارتكبها الرئيس دونالد ترامب تتعدى قضية أوكرانيا وقد تعرضه أيضا للمساءلة.

وكان ترامب قد حذر بولتون سابقا من نشر مذكراته فيما هو ما يزال رئيسا في البيت الأبيض، وحاول محاموه ثني بولتون عن ذلك بزعم أن أجزاء كبيرة من مادة الكتاب مصنفة سرية للغاية.

لكن الناشر "سايمون وشوستر" قال إنه سيمضي قدما بنشر المذكرات التي تحمل عنوان "ذا رووم وير إت هابند" في 23 يونيو، مثيرا حماسة القارئ الأمريكي بالقول في بيان صحافي: "هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه".

ونقل البيان قول بولتون: "أنا أشعر بأني تحت الضغط لتحديد أي قرار هام اتخذه ترامب خلال فترة عملي لم يكن مدفوعا بحسابات إعادة انتخابه".

ولفت الناشر إلى أن بولتون سيوثق مخالفات ارتكبها ترامب تتعدى الضغوط التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن وأدت إلى اتهامه ومحاكمته في الكونغرس.

وأضاف أن بولتون "يقول إن مجلس النواب ارتكب أخطاء في الممارسة خلال المحاكمة عبر حصر الاتهام بشكل ضيق في أوكرانيا، في الوقت الذي كانت تجاوزات ترامب الشبيهة بما فعله مع أوكرانيا موجودة على نطاق سياسته الخارجية بالكامل".

وقال البيان إن بولتون سيصف في مذكراته عملية اتخاذ القرار "المتناقضة والمشتتة" لترامب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mmmmm الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:53
Bolton c,est le roi des grands problemes comme les guerres, ,,,ce est l un des enemies du maroc.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
2 - محمود الجمعة 12 يونيو 2020 - 21:11
ترامبب وبلتون وجهان لعمله واحده ،غير ان هدا الاخير كان ضد مصالح المغرب ،خاصه الصحراء المغربيه فهو من اشد مدافعي عن شردمه البوليزارىيو ،لكن طرده من البيت الابيض ،كان له وقع اجابي لدى المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - العبدي الجمعة 12 يونيو 2020 - 21:26
ما فعله الرئيس ترامب جيدا هو طرده لهدا العنصري من مهامه بالبيت الابيض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
4 - محمد لعيوني الجمعة 12 يونيو 2020 - 21:28
احسن قرار اتخده ترامب هو ابعاد بولتون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
5 - Md bihi الجمعة 12 يونيو 2020 - 21:31
كل بني آدم خطّاء وخير الخطّئين التوّابون إلّا الحكّام الأمريكيين ومن يدور في فلكهم مع إستثناء قلّة قليلة منهم يشهد تاريخهم الدّموي على ما ارتكبوه من مجازرَ في حقّ شعوب وأعراق لازالت تجترّ ويْلاتها بدأً بالهنود الحمر الذين على جثثهم أسّسوا ويلاتهم الثلاثة والخمسين فالأفارقة السود الذين نكلوا بهم ولازالوا ينكلون . من ثيودور روزفلت إلى دونالد ترامب ، لم يمر رئيس أمريكي مرور الكرام دون أن يترك بصمته في خراب ودمار بلدان وتشتيت شعوب بدأً باليابان والقنبلة الذَّرّية على نكازاكي وهيروشيما ، دون إغفال الكوريتين ودول الجوار ، الفيليبين وفييتنام التي كانت شوكة في خَصْر أمريكا ، مرورا بأفغانستان والصومال والعراق وانتهاءً ب : ما لا نهاية . و بولتون صاحب المذكرات هذا هو أشرس مجرمي الحرب الأمريكيين على الإطلاق . تُرى من سيكتب مذكراته ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - اجديك الجمعة 12 يونيو 2020 - 21:57
بغض النظر عم هدا كتب او لم يكتب فاكيد ان هدا الرئيس من نوع آخر، يبدو انه مريض بمرض الفخامة، ومريض بمفهوم خالف تعرف، عدة قرارات ارتجالية، السياسي داك المحنك لا يستطيع ان يغامر هكدا، فهي نزوات تراود هدا الرئيس بين الفينة والاخري حتي ان عدك تناقضات طراءت علي قراراته اتجاه وباء كورونا‘ اليوم نسمع انه يدعم الشرطة بل يقويها وكانه يريد ان يقول للشارع الامريكي الثائر جراء هلاك جورج فلويد بطريقة غير انسانية، انا لا أبالي، هدا ما سيفقد سمعة امريكا التي تنوي قيادة العالم، فهي تتجه الي الأسوأ بل ترجح كفة الصين لهدا المنصب، ولا اظن بان حضه في الانتخابات المقببة سيلقي اقبالا من الشعب الامريكي، يتبع..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - bensaid الجمعة 12 يونيو 2020 - 22:04
بولتون هدا خان ثقة رئيسه. و كشف أسرار بيت الرئيس. و هده ليست شيم رجال الدولة. و لا رؤية بعيدة له.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - عبدالله السبت 13 يونيو 2020 - 00:33
لا اتفق مع ترامب في كثير من الأشياء ولكن اكره بولتون بحال لكراهية العصابة الجزاءرية او دار فينا هير ترمب من طرده لان ريحت الغاز بترودولار عطات ريحتها منه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.