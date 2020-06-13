24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أفاعي وعقارب البيضاء (5.00)

  2. عرض كتاب: "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (5.00)

  3. القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران (5.00)

  4. "كنموت بالجوع".. رسالة خمسيني قبل انتحاره بفاس (5.00)

  5. يساريون في خدمة أجندات الإسلاميين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | السلطات تفرض "حجرا صحيا" على أحياءٍ في بكين

السلطات تفرض "حجرا صحيا" على أحياءٍ في بكين

السلطات تفرض "حجرا صحيا" على أحياءٍ في بكين
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 13 يونيو 2020 - 12:52

أعلنت السلطات الصينية، السبت، فرض حجر صحي على أحد عشر حيا في العاصمة بكين، بسبب ظهور بؤرة جديدة لفيروس "كورونا" المستجد في سوق مجاور لها.

وقالت السلطات الصحية إن سبع إصابات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس سجلت في محيط سوق شيفاندي؛ بينها ست السبت. وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضا.

وتمكنت الصين، أول دولة انتشر فيها الوباء في نهاية 2019، من الحد من الإصابات التي تراجعت إلى عدد قليل يوميا في الأسابيع الأخيرة. ومعظم المصابين صينيون عائدون من الخارج.

لكن بلدية بكين أغلقت، الجمعة، سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الخميس والجمعة في العاصمة الصينية التي لم تكن قد سجلت فيها أي حالة منذ نحو شهرين.

وقبل هذه الإصابات، سجلت آخر حالة في بكين في منتصف أبريل.

وقررت السلطات أن تؤجل، حتى إشعار آخر، عودة تلاميذ ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم.

وأوقفت كل المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنت سلطات بكين في بيان مساء الجمعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.