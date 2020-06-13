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كُتّاب وآراء
السلطات تفرض "حجرا صحيا" على أحياءٍ في بكين
أعلنت السلطات الصينية، السبت، فرض حجر صحي على أحد عشر حيا في العاصمة بكين، بسبب ظهور بؤرة جديدة لفيروس "كورونا" المستجد في سوق مجاور لها.
وقالت السلطات الصحية إن سبع إصابات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس سجلت في محيط سوق شيفاندي؛ بينها ست السبت. وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضا.
وتمكنت الصين، أول دولة انتشر فيها الوباء في نهاية 2019، من الحد من الإصابات التي تراجعت إلى عدد قليل يوميا في الأسابيع الأخيرة. ومعظم المصابين صينيون عائدون من الخارج.
لكن بلدية بكين أغلقت، الجمعة، سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الخميس والجمعة في العاصمة الصينية التي لم تكن قد سجلت فيها أي حالة منذ نحو شهرين.
وقبل هذه الإصابات، سجلت آخر حالة في بكين في منتصف أبريل.
وقررت السلطات أن تؤجل، حتى إشعار آخر، عودة تلاميذ ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم.
وأوقفت كل المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنت سلطات بكين في بيان مساء الجمعة.