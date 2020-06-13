فتح جميع المكاتب والمطاعم في مركز دبي العالمي .

هسبريس - د.ب.أ

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إعادة فتح جميع المنافذ التجارية والمكاتب والمطاعم بشكل كامل.

وأكد المركز ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة أنباء الامارات(وام) اليوم السبت ، أنه سيواصل تطبيق تدابير السلامة الوقائية بشكل صارم ووفقا لإرشادات حكومة دبي وحكومة الإمارات في الظروف الراهنة، بما في ذلك تطبيق إرشادات النظافة والتطهير والتعقيم وتحقيق مسافات التباعد الإجتماعي.

ووفق المركز، تعاود المكاتب ومجتمع أعمال القطاع الخاص ومحلات التجزئة العمل بسعة 100 بالمئة ، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية وشروط التباعد الإجتماعي مع الإلتزام بساعات العمل المسموح بها للتنقل على مستوى الإمارة.

وأشار المركز إلى أن محلات المأكولات والمشروبات ستعمل وفقا للسعة المحدّدة لديها شريطة تطبيق إجراءات السلامة والنظافة الاحترازية بشكل دائم، والتي تشمل ترك مسافة مترين على الأقل بين الطاولات وبين جميع العملاء، كما يتوجب على المطاعم وضع فواصل وقائية بين الطاولات.

ولفت إلى أن الصالات الرياضية وصالات اللياقة البدنية ومراكز الترفيه وصالونات الحلاقة والتجميل للسيدات والرجال سيكون عملها بسعة 50 بالمئة على جميع الخدمات التي تقدمها.