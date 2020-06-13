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الرئيسية | خارج الحدود | فتح جميع المكاتب والمطاعم في مركز دبي العالمي

فتح جميع المكاتب والمطاعم في مركز دبي العالمي

فتح جميع المكاتب والمطاعم في مركز دبي العالمي
هسبريس - د.ب.أ
السبت 13 يونيو 2020 - 14:50

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إعادة فتح جميع المنافذ التجارية والمكاتب والمطاعم بشكل كامل.

وأكد المركز ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة أنباء الامارات(وام) اليوم السبت ، أنه سيواصل تطبيق تدابير السلامة الوقائية بشكل صارم ووفقا لإرشادات حكومة دبي وحكومة الإمارات في الظروف الراهنة، بما في ذلك تطبيق إرشادات النظافة والتطهير والتعقيم وتحقيق مسافات التباعد الإجتماعي.

ووفق المركز، تعاود المكاتب ومجتمع أعمال القطاع الخاص ومحلات التجزئة العمل بسعة 100 بالمئة ، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية وشروط التباعد الإجتماعي مع الإلتزام بساعات العمل المسموح بها للتنقل على مستوى الإمارة.

وأشار المركز إلى أن محلات المأكولات والمشروبات ستعمل وفقا للسعة المحدّدة لديها شريطة تطبيق إجراءات السلامة والنظافة الاحترازية بشكل دائم، والتي تشمل ترك مسافة مترين على الأقل بين الطاولات وبين جميع العملاء، كما يتوجب على المطاعم وضع فواصل وقائية بين الطاولات.

ولفت إلى أن الصالات الرياضية وصالات اللياقة البدنية ومراكز الترفيه وصالونات الحلاقة والتجميل للسيدات والرجال سيكون عملها بسعة 50 بالمئة على جميع الخدمات التي تقدمها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فتح جميع المكاتب السبت 13 يونيو 2020 - 15:19
* فتح جميع المكاتب والمطاعم في مركز دبي العالمي .
* هذا لا يعني ، أن البلاد تعافت من الوباء ، فجل دول العالم تعطي
أرقاماً مغلوطة عن كورونا ، و ذلك من أجل تدوير عجلة الإقتصاد .
مثلاً ، لم نعد نسمع عن المساجد في السعودية . ومن خلال الصور ،
أي صلاةٍ تلك والمصلون متباعدون ، تاركين مساحات كبيرة ،
حيث عدد الشياطين أكبر بكثير من عدد المصلين .
* و رجوعاً إلى الموضوع ، فالدول التي رفعت الحجر، ستعرفون
نتائج أفعالهم مع بداية شهر يوليوز ـ آنذاك سنحكم . و إذا تفشى الوباء
كثيراً ، فلن ينفع معه إخفاء الحقائق .
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