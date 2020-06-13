رصد 18 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في ألمانيا

هسبريس ـ مُتابعة

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في ألمانيا 171 ألفا و900 حالة، بزيادة قدرها 300 حالة مقارنة بأمس الجمعة، حسب معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية.

وذكر المعهد في بيان، اليوم السبت، أن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع الى 186 ألفا و22 حالة بزيادة 348 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات المعهد، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس الى 8781 حالة، بزيادة قدرها 18 حالة وفاة خلال المدة الزمنية نفسها.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" فقد بلغ معدل الاستنساخ 0.87، حتى أمس، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 8 أشخاص تقريبا.