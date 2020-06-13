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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال نشطاء ضمن الحراك الاحتجاجي في الجزائر

اعتقال نشطاء ضمن الحراك الاحتجاجي في الجزائر

اعتقال نشطاء ضمن الحراك الاحتجاجي في الجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 13 يونيو 2020 - 20:36

أصدر وكيل الجمهورية في محكمة بجاية شمال شرق الجزائر، اليوم السبت، قرارا بحبس ثلاثة ناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي موقتا، وفق ما أفادت به جمعية حقوقية.

وأكد المتحدث باسم "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، قاسي تنساوت، مثول مرزوق تواتي وأنيس عجلية وعمار البيري، أمام محكمة بجاية، أكبر مدن منطقة القبائل.

قال تنساوت في تصريح لوكالة فرانس بريس: "صدرت في حقهم بطاقات إيداع في السجن، وستجري محاكمتهم في 17 يونيو".

واتهم الموقوفون بـ"التحريض على التجمهر غير المسلح" و"عرض وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية" و"تعريض حياة الغير للخطر في فترة الحجر الصحي". واتهم عمار البيري أيضا بـ"إهانة رئيس الجمهورية" و"إهانة هيئة نظامية".

وكان الناشطون من بين 20 شخصا أوقفوا يوم الجمعة خلال محاولة للتظاهر دعما للمسجونين على خلفية المشاركة في الحراك الاحتجاجي. أخلي سبيل أغلب الموقوفين، لكن الأمر لم يشمل الناشطين الثلاثة.

ومرزوق تواتي مدوّن وصحافي في الموقع الإخباري اليساري "لافانغارد ألجيري" الذي حُجب في الجزائر الشهر الماضي، وسبق أن أوقف على خلفية التظاهر. وأنيس عجلية وعمار البيري ناشطان في الحراك.

وأوقف أربعة أشخاص جاؤوا لدعم الموقوفين، السبت أمام محكمة بجاية، وتم اقتيادهم إلى مركز الأمن وسط البلاد، وفق قاسي تنساوت.

من جهتها، طالبت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، السبت، بـ"الإفراج عنهم وإسقاط جميع التتبعات في حقهم".

وكررت الرابطة مطالبتها بـ"الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وفتح الحقلين السياسي والإعلامي، وإيقاف القمع في زمن الجائحة".

ومنعت الجزائر منذ منتصف مارس جميع أشكال التجمعات، السياسية والدينية والثقافية والرياضية، بسبب وباء كوفيد-19. بدورها، دعت وجوه ومنظمات قريبة من الحراك الاحتجاجي إلى تعليق المسيرات والتجمعات "موقتاً". لكنّ

ذلك لم يمنع خروج مسيرات متفرقة في الأسابيع الأخيرة بأنحاء البلاد، خاصة في منطقة القبائل. وطالبت التظاهرات بوضع حد للملاحقات القضائية، والإفراج عن الناشطين المحتجزين.

ويوجد في السجن حاليا ستون ناشطا مناصرا للحراك، أوقف أغلبهم بسبب منشورات على موقع "فيسبوك"، وفق أحدث حصيلة لـ"اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - كریم السبت 13 يونيو 2020 - 20:48
اطلقو سراح المضلومین تعرفون فقط القمع
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26
2 - السلامة السبت 13 يونيو 2020 - 20:52
كونوا متأكدين ان العسكر سيتهم الجارة المغرب
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27
3 - العسكرالزمر السبت 13 يونيو 2020 - 20:56
سياسة القمع الجزائري تقوم بسجن قيادي الحراك خوفا منهم ناسين ان الشعب كله كاره للعسكر
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33
4 - متتبع السبت 13 يونيو 2020 - 20:57
لاحول ولا قوة الا بالله ،في عز معاناة الشعب الجزائري الشقيق من تفشي وباء كورونا، نظام الجنرالات ينتقم من الشعب الجزائري وشبابه بالزج بهم في السجون ، والانتقام من أبنائه الوطنيين ،
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25
5 - dz-dz السبت 13 يونيو 2020 - 21:01
و في خبر عاجل رفع الحجر كليا عن 19ولاية وتعديل في الوقت ل29 ولاية المتبقية ليصبح الحجر يمتد من 8مساءا إلى 5 صباحا بدل 5مساءا إلى 7 صباحا .
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-16
6 - القنيطري السبت 13 يونيو 2020 - 21:01
السنة الماضية كنا نقرأ ونسمع الشعب العظيم الشعب الدي فرض الديموقراطية الشعب كذا وكذا وكذا .....المندبة كبيرة والميت فأر !!! أو "ت" حشاكم !!!! إينهم العظماء ؟؟ أينهم من كانوا ينصحون شعوب العالم بالمظاهرات مثلهم لكي نصبح مثلهم !!!! العظماء الدين أبهروا العالم !!! هههههه
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7
7 - زين العابدين السبت 13 يونيو 2020 - 21:02
هاته هي الانضمه الدكتاتورية التي يعمل نظامها بالحديد والنار
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5
8 - الحرية للجزيرة السبت 13 يونيو 2020 - 21:03
لاتسمعها على الجزيرة كل من اراد فضح الجزائر في الجزيرة يصبح من المغضوب عليهم من عملاء الجزائر في الجزيرة وتحريف المواضيع والتقريرات التي تخص المغرب تحية للاخ محمد كريشان وجمال ريان وفيصل القاسم
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6
9 - [email protected] السبت 13 يونيو 2020 - 21:06
دولة مدنية ماشي عسكرية يسقط حكم العسكر السلطة للشعب اطلقو سرح المعتقلين السياسيين نعم بحرية التعبير نعم للدستور الجديد نعم لحسن الجوار مع جميع الاشقاء
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4
10 - جزائرية بنت الاحرار السبت 13 يونيو 2020 - 21:07
حتى فالمغرب يقوم بنفس الشيئ ولكن الفرق فالجزائر يسجنون من يهدد وحدة الترابية وأمن البلاد بخمس سنوات ويفرج عنه اما فالمغرب يسجنون والمدة ما بين عشرة والعشرون سنة كلنا فالهوى ونعرف بعضنا البعض وهذه هي الحقيقة انشرها ان اعجبتك
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-25
11 - azul السبت 13 يونيو 2020 - 21:08
الاعتقالات التعسفية من نظام فاشل في زمن كورونا
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4
12 - Nomade السبت 13 يونيو 2020 - 21:12
الأولوية عند تبون وجنيرالاته هي استفزاز المغرب، وتوجيه انشغال الشعب الجزائري الشقيق إلى مشاكل لا تخصه ولا تفيده. وها هو نفس تبون يعرض وساطته على طرفي النزاع في ليبيا خوفا من العدوى... ابتلي الجزائريون بنظام قمعي أناني آخر همومه كرامة المواطن. فمتى ينتهي عهد عسكري متسلط، ليعيش شعب الجزائر من خيرات بلاده، حرا سعيدا؟؟
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1
13 - زفزافي السبت 13 يونيو 2020 - 21:12
لا تقلقوا لن يتم اهانتهم أو تعذيبهم و لن يغضعو القرعة و قد يفرج عنهم عن قريب و سيبقى من طالب بمستشفى في السجن عشرين سنة و لا احد له الشجاعة أن يفتح فمه،
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-11
14 - ملاحظ من بعيد السبت 13 يونيو 2020 - 21:13
بعد كورونا،ستدخل الجزائر العد العكسي ،وهؤلاء المسجونين هم من سيقود البلاد للتحرر من قيود حكام العسكر،الذين يستغلون خيرات البلاد لوحدهم يكدسونها في الابناك الخارجية كما فعلت زوجة الرئيس "تبون" التي نهبت 60 مليار سنتيم وأودعتها في ابناك تونس واسبانيا،اقول للشعب الجزائري الشقيق اصبروا وصابروا فأنتم امام اناس لا يفكرون في الاخرة ،شغلهم الشاغل هو نهب خيرات بلادكم وتهديدكم بالزج في السجون ان نطقتم بالحق،لهذا انصحكم بالصبر لتحرير بلادكم من حكام العسكر وتوزيع خيرات بلادكم بينكم سواسية،واقول لكم ما قال الله تعالى في القران:" ان مع العسر يسرا،ان مع العسرا يسرا " وما غلب عسر واحد يسرين ،وما ضاع حق وراءه طالب،وفقكم الله الى الطريق المستقيم.
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0
15 - رؤوف السبت 13 يونيو 2020 - 21:15
هدا النضام يثكلم كثيرا على تقرير المصير الصحراء الاولا بك ان تعطي تقرير المصير لاءخواننا في القبايل 60 ناشطا دفعة واحدة ما هادا يا تبون نصيحة من مغربي لك ايامك معدودة انت والعصابة ويستقل الشعب الجزاءري الابي انت وتبقا الجزاءر حرة مدنية ماشي عسكرية قال لك شعبك تتنحاو كاع ونحن نقول داءما . ان هنا نحيا بشعار الله الزطن الملك وانت دازو قبلك خراين عاشو 100 سنة ولم ينالو من المغرب لان المغرب محصن برجاله ونساءه
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3
16 - زهير السبت 13 يونيو 2020 - 21:27
بدأ جنرالات الجزائر برفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ ذات صلة بكورونا!! لمذا يستثنى التجمعات السياسية والدينية والثقافية؟؟
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-3
17 - مزفزف السبت 13 يونيو 2020 - 21:42
لا تقلقوا لن يمسهم سوء و قد يفرج عنهم في القريب العاجل،
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6
18 - الحسباة السبت 13 يونيو 2020 - 21:47
احمد الله مبقاش استعمار في بلادناه الله يرحمك القايد صالح والله يطلق صراح المناضل الكبير الزفزافي ونشاء لله يكون عفو رئاسي لطابو
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-1
19 - malik السبت 13 يونيو 2020 - 22:02
في بلادنا الحالة ليست أحسن من الجارة الجزائر، نشطاء حراكات الحسيمة وجرادة وزاكورة مازالو يقبعون في السجون بعقوبات تصل الى عشرين سنة بالاضافة الى صحافيين ومحامين وحقوقيين من بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة!
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4
20 - متتبع السبت 13 يونيو 2020 - 22:09
جمهورية الجنرالات عمرها لا يتعدى 60 سنة تهين شعبا عظيما له تاريخ كبير. حرام عليكم أن تسجنو من يطالب بالكرامة والديمقراطية والعدل
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-1
21 - amin sidi السبت 13 يونيو 2020 - 22:12
سلام: (جزاءرية بنت الاحرار) بغيت نعرف شال عندكي من سنة وحد جدي بغي اتزوج .
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0
22 - فوزي جعواني السبت 13 يونيو 2020 - 22:22
الحمد لله لقد تم رفع الحجر عن 19 ولاية والباقي تعديل الحجر من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا
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0
23 - غيور من بشار السبت 13 يونيو 2020 - 22:53
حسبي الله ونعم الوكيل خيرة الشباب المتقفة في السجون وعصابات الكوكايين قتلة أطفال ونساء بن طلحة في القصور،
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