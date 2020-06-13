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حكم قضائي يعلّق الحظر على الاحتجاجات في فرنسا
السبت 13 يونيو 2020 - 20:55
علقت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حظرا مفروضا على المظاهرات، التي كانت جزء من قيود البلاد المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وأيد قاضي الأمور المستعجلة في مجلس الدولة شكوى من جانب نقابات عمالية، وطلب فردي، أفادت بأن ذلك الحظر الشامل يعد تدخلا غير متناسب في حق أساسي.
وانطلقت عدة مظاهرات مؤخرا رغم الحظر، ويتضمن ذلك احتجاجين كبيرين ضد عنف مزعوم من جانب الشرطة، ومظاهرات مضادة من قبل عناصر الشرطة.
وقال القاضي الإداري نفسه إنه لم يثبت أنه سيكون من المستحيل تنظيم احتجاجات مع الالتزام بالاحتياطات الصحية التي يقتضيها التصدي لـ"كوفيد-19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المظاهرات السبت 13 يونيو 2020 - 21:28
* المظاهرات و الإحتجاجات و الثورات لم تنحصر في الشعوب
العربية فحسب ، و لم يتوقف الربيع العربي رغم تدخل الغرب
لإخماده .
* بل إستفحل الأمر ،و إتسعت رقعة الثورات لتشمل دولاً كثيرة
وكبيرة غير عربية .
* السؤال المطروح إلى أين نسير ؟
* و من الواضح أن حدث كورونا ، جاء في ظرف كان لا بد له أن يكون ،
لشغل الرأي العام الدولي ، بغية ردع تلك الإحتجاجات أو التخفيف منها .
* و ما أشبه عدم توفر لقاح أو دواء ، بعدم وجود حلول للأزمة الإقتصادية .
العربية فحسب ، و لم يتوقف الربيع العربي رغم تدخل الغرب
لإخماده .
* بل إستفحل الأمر ،و إتسعت رقعة الثورات لتشمل دولاً كثيرة
وكبيرة غير عربية .
* السؤال المطروح إلى أين نسير ؟
* و من الواضح أن حدث كورونا ، جاء في ظرف كان لا بد له أن يكون ،
لشغل الرأي العام الدولي ، بغية ردع تلك الإحتجاجات أو التخفيف منها .
* و ما أشبه عدم توفر لقاح أو دواء ، بعدم وجود حلول للأزمة الإقتصادية .
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