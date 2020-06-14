24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)

  2. مؤرخة أمريكية: نعيش في "دولة بوليسية".. والعنصرية "نظامية" (5.00)

  3. السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)

  4. المغرب يجمّع الحالات النشطة بـ"كورونا" في بنسليمان وبنجرير (4.00)

  5. الدكتور الكنبوري وعقدة الأمازيغية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | أكثر من 80 جريحا في احتجاجات ليلية شمال لبنان‎

أكثر من 80 جريحا في احتجاجات ليلية شمال لبنان‎

أكثر من 80 جريحا في احتجاجات ليلية شمال لبنان‎
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 14 يونيو 2020 - 10:45

تشهد مدينة طرابلس بشمال لبنان هدوء تاما بعد مواجهات ليلية عنيفة بين الجيش وعدد كبير من المتظاهرين؛ أسفرت عن سقوط أكثر من 80 جريحا بينهم أكثر من 20 عسكريا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، أن عناصر من الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على الوضع الميداني، وإلزام المحتجين بالتراجع إلى عمق الشوارع الداخلية، وقامت بفتح الطرق التي قطعها المحتجون.

ووفق الوكالة فقد كانت أبرز مسارح الاشتباكات "ساحة النور" و"شارع سورية" في التبانة، بمدينة طرابلس، على خلفية توقيف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمتوجهة إلى سورية.

وعمد المحتجون، حسب المصدر نفسه، إلى تحطيم العديد من المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وأضرموا النيران ببعضها وفي حاويات النفايات، كما أحرقوا مقرا لمصرف "لبنان والمهجر"، وقطعوا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالاطارات المشتعلة، وألقى أحد الشبان "مولوتوف" على آلية عسكرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عقلاني الأحد 14 يونيو 2020 - 10:54
من الصورة بان ليا بحال شي كرنفال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.