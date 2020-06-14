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كُتّاب وآراء
أكثر من 80 جريحا في احتجاجات ليلية شمال لبنان
تشهد مدينة طرابلس بشمال لبنان هدوء تاما بعد مواجهات ليلية عنيفة بين الجيش وعدد كبير من المتظاهرين؛ أسفرت عن سقوط أكثر من 80 جريحا بينهم أكثر من 20 عسكريا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، أن عناصر من الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على الوضع الميداني، وإلزام المحتجين بالتراجع إلى عمق الشوارع الداخلية، وقامت بفتح الطرق التي قطعها المحتجون.
ووفق الوكالة فقد كانت أبرز مسارح الاشتباكات "ساحة النور" و"شارع سورية" في التبانة، بمدينة طرابلس، على خلفية توقيف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمتوجهة إلى سورية.
وعمد المحتجون، حسب المصدر نفسه، إلى تحطيم العديد من المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وأضرموا النيران ببعضها وفي حاويات النفايات، كما أحرقوا مقرا لمصرف "لبنان والمهجر"، وقطعوا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالاطارات المشتعلة، وألقى أحد الشبان "مولوتوف" على آلية عسكرية.