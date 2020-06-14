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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجّل قفزة في عدد الإصابات بـ"كورونا"

الصين تسجّل قفزة في عدد الإصابات بـ"كورونا"

الصين تسجّل قفزة في عدد الإصابات بـ"كورونا"
لودوفيك اهريت من بكين
الأحد 14 يونيو 2020 - 11:35

سجّلت الصين، اليوم الأحد، قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ما يعزز المخاوف من عودة الوباء العالمي إلى البلد الذي ظهر فيه أواخر العام الماضي، في وقت تستعد دول أوروبية عدة إلى إعادة فتح حدودها بعد أن سجّل المرض تراجعاً فيها.

وحسب السلطات الصينية فقد اكتُشفت 57 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية، بينها 36 في بكين، كأعلى حصيلة يومية منذ أبريل. وهذا نبأ مقلق بالنسبة لسائر دول العالم التي تخشى حصول موجة جديدة من الوباء الذي يواصل تفشيه في أميركا اللاتينية.

وتمت السيطرة على الوباء في الصين بفضل التدابير الصارمة ووضع الكمامات وإجراءات العزل التي فُرضت. وكان المرض ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية وسط البلاد. لكن تم اكتشاف بؤرة جديدة جنوب بكين في سوق شينفادي، الذي يبيع خصوصاً اللحوم والأسماك والخضار. وأدى ذلك إلى عزل أحد عشر حياً سكنياً في المحيط.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس، أمس السبت، مئات من رجال الشرطة يرتدي العديد منهم أقنعة وقفازات، وعشرات من القوات الخاصة للشرطة منتشرين قرب سوق شينفادي.

وقال بائع خضار في سوق آخر في وسط بكين لفرانس برس إن "الناس يشعرون بالخوف"، وأضاف: "بائعو اللحوم أجبروا على إغلاق محلاتهم، وهذا المرض مخيف فعلا".

أوروبا تعيد فتح حدودها

تأتي عودة القلق إلى الصين في وقت تستعيد ألمانيا وبلجيكا وفرنسا واليونان في أوروبا، حيث يتراجع المرض بشكل واضح، حرية التنقل صباح الإثنين مع كافة دول الاتحاد الأوروبي. وستقوم النمسا بالأمر نفسه منتصف ليل الإثنين الثلاثاء.

في فرنسا، سيلقي الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الأحد كلمة رسمية في وقت تضاعفت الدعوات في الأيام الأخيرة في البلاد لتسريع عملية رفع تدابير العزل. وأودى الوباء بحياة 29398 شخصاً، لكن عدد المصابين يتراجع بشكل متواصل.

إلا أنه في إيطاليا التي فتحت حدودها في الثالث من يونيو أمام المواطنين الأوروبيين تم اكتشاف بؤرتين جديدتين للمرض في الأيام الأخيرة في روما، الأولى في مستشفى والثانية في مبنى فرض عليه حجر.

وفي إيران، انتقد الرئيس حسن روحاني السبت مواطنيه لتراجع التزامهم بالإرشادات الصحيّة للوقاية من كورونا المستجد.

وبتسجيلها في المجمل 42720 وفاة حتى مساء السبت، تُعدّ البرازيل ثاني دول العالم الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة (115 ألفا و347 وفاة من أصل أكثر من مليوني إصابة)

في المجمل، أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 427 ألف شخص، وأصاب أكثر من 7.7 ملايين شخص في العالم، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وأصبحت بؤرة الوباء حالياً في أميركا اللاتينية، حيث يتفاقم الوضع خارج البرازيل، أي في دول مثل المكسيك وتشيلي، في حين يبدو النظام الاستشفائي في هندوراس "على وشك الانهيار"، وفق ما قال الأستاذ في الجامعة الوطنية ماركو توليو ميدينا.

وتواجه الحكومات في العالم اتهامات كثيرة بسوء إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ أو بالتأخر في اتخاذ إجراءات لاحتوائه.

في تشيلي، استقال وزير الصحة السبت بعد أسبوع دار فيه جدل حول ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجدّ في البلاد وطريقة تعداد الحالات.

عودة السيّاح

في إيطاليا، حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 34 ألف شخص، دعا رئيس الوزراء جوسيبي كونتي السبت إلى إعداد "خطة جريئة" في مستهل محادثات عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين من "الصدمة غير المسبوقة" التي أحدثها وباء كوفيد-19.

في الانتظار، يعود السياح بأعداد كبيرة إلى البندقية، بمناسبة إعادة فتح قصر دوجي. وقالت رئيسة مؤسسة المتاحف المدنية في البندقية ماريا كريستينا غريبودي إن "التأثر كبير جداً، كما أول يوم مدرسة".

وتستعد اليونان بدورها إلى "استقبال السياح هذا العام" بكل أمان، وفق ما أكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

في فرنسا، رفع مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، السبت، إجراء منع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص، معيداً بذلك إلى المواطنين حق التظاهر. ويأتي هذا القرار في يوم حصلت تعبئة في المدن الفرنسية الكبيرة ضد العنصرية وعنف الشرطة.

في سياق متصل، وقعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا اتفاقا مع مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية لضمان حصول الاتحاد الأوروبي على 300 مليون جرعة من لقاح مستقبلي محتمل ضد كورونا المستجد.

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - يونس الأحد 14 يونيو 2020 - 11:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
هادا الوباء سوف يستمر على الأقل 3 سنوات و الله اعلم
أسأل الله أن يبعد عنا هدا الوباء و يحفض جميع المغاربة و المسلمين .
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-32
2 - عام كورونا الأحد 14 يونيو 2020 - 11:55
عام كورونا بمتياز صافي وليتوا تخلعونا مابقينا فهمين والوا........
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2
3 - نسيم الأحد 14 يونيو 2020 - 11:55
دول العالم تتجه إلى تبني سياسة مناعة القطيع. أماما تطور الهائل لعدد الإصابات وعدم و جود أي لقاح أو علاج إلى حد الأن و تضرر الإقتصاد و نسبة كبيرة من الفئات الهشة...
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16
4 - اخر حل الأحد 14 يونيو 2020 - 11:56
في نضري و جب على الحكومة الان فرض الحجر الصحي الاقصى و ذالك بنشر الجيش و الشرطة و السلطة و توزيع الزيت و الدقيق و على الكل التزام بيته 24h/24h لمدة لا تقل عن 8 اسابيع و كل من وجد خارج بيته يسجن لمدة 5 سنوات و غرامة 20000 الف درهم مع الاغلاق التام لكل المصانع و مراكز النداء و الابناك و الاسواق .
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-74
5 - read الأحد 14 يونيو 2020 - 11:58
لا أعتقد أن تكون موجة ثانية لأن الناس عرفت كيف تتعامل معه إلا إذا طور الفيروس نفسه نتمنى الا يقع دالك
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19
6 - ندى الأحد 14 يونيو 2020 - 12:00
هاد الصين هي سبب البلاء والاوبئة على مر العصور . كيقولوا المرض انتقل من الخفاش للانسان وهوما عاوتاني فتحوا سوق ووهان وكيبيعوا نفس المخلوقات اللي اي انسان عاقل واي فطرة سوية تعيفها. ماشي ذنب العالم يتحمل عواقب السلوكات الشاذة لهاد البلد. خص العالم كله يفرض عليهم منع اكل الحيوانات اللي مشكوك فعلاقتها بالفيروسات المعدية.
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36
7 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 12:04
أوروبا تعيد فتح حدودها وتحكمها هواجس اقتصادية، و الإنسان الأوروبي تستعبده الحياة ولا يطيق فرض القيود عليه، لأنها غريبة على ثقافته، وهو ما أوقع أوروبا في أخطاء قاتلة دفع ثمنها آلاف الموتى، فحذار من موجة أخطاء أخرى!
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1
8 - سليم الأحد 14 يونيو 2020 - 12:10
في دراسة عن الوباء او بما يسمى (انفلونزا الاسبانية) سنة 1918 وما حصل خلالها في امريكا ..
ينطبق تماما ما يحصل الآن
قامو بالحجر الصحي لمدة شهرين ثم رفعو الحجر ثم اعادوه وهكذا دواليك واستمر الامر بين مد وجزر بين نقص وزيادة للاصابات حتى تكرر اربع مرات الغلق والرفع في خلال سنتين ثم ذهب الوباء الى حال سبيله ورجعت الحياة الطبيعية .
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15
9 - جمال ابو ايوب الرباط الأحد 14 يونيو 2020 - 12:11
السلام عليكم تحية لهسبريس ومتابعيها الكرام هذا ما يخشاه الجميع ان تعود موجة الجائحة بقوة لهذا يجب على المواطنين المغاربة اخذ الامور بجدية وتطبيق التعليمات بحزم وعدم التراخي وخاصة المواطنين المتواجدين في المناطق التي تم رفع الحجر الصحي بها لا تستهينوا بالوباء ولا تقولوا صافي راه مشا حذاري من الاستهتار واستسهال الامر اسال الله تعالى ان يرفع عنا الوباء وعن العالم اجمع امين والله المستعان
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6
10 - Jamal الأحد 14 يونيو 2020 - 12:11
الدول الاوروبية تنهج سياسة الهروب الى الامام!
ويستعدون لاستقبال السياح??!!!! اي سياحة هذه في زمان الوباء??!!!
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13
11 - غرباوي مهاجر الأحد 14 يونيو 2020 - 12:13
لا اظن ان صين تغلبت على الوباء جميع الارقام مشكوك فيها ربما رأت دول العالم كيف تجاهد وتتعايش مع هذا المرض الان ربما قالت فلا حرج اذا قلت توجد حالات!
المرة الثانية او الجزء الثاني لحلقة "كرونا" او وباء اخر على العالم: ان يطبق ما جاء في الإسلام: منوع الدخول الى ارض فيها الوباء او خروج اهلها منها.
لو فعلوا هذا ما وصلنا الى ما نحن عليه الآن وحتى الصين كانت سوف تخلوا منه اذا توقف الجميع عن تحرك + : مساعدات دول العالم للبلد الموبوء.
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9
12 - اليوسفي الأحد 14 يونيو 2020 - 12:15
عندما اقول لبعض الاشخاص ان الوباء لا يزال مستمر وان علينا الحذر اكثر يظن انني مجنون او غير متفائل. عندما اخرج الى الشارع من اجل شراء شيء ما واشاهد الناس كيف تتحرك وكيف تختلط ببعضها يدبل اكثر من ذلك في عيد الفطر شاهدت العديد يتبادلون التهنئة بالعيد ويسلمون على بعضهم البعض بالوجه لذلك عندما اشاهد هذه الاشياء اخشى ان تكون افريقيا هي البؤرة القادمة لكورونا نسال الله السلامة والعافية
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9
13 - النظافة...أولا ! الأحد 14 يونيو 2020 - 12:15
أظن أن شروط النظافة و تقليل من المواد الكيميائية في المأكولات و المنتوجات الصناعية بكل أنواعها تدخل في الوقاية من هذا الوباء ...!
هذا ما يتبين بشكل واضح ما وقع في سوق اللحوم ...في الصين ؟
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3
14 - مركز الاوبئة الأحد 14 يونيو 2020 - 12:15
هذه فقط خطة لكي نتق في ما تقوله منظمة الصحة العالمية التي كانت أكدت أنه هناك موجة ثانية
الفيروس فقد أغلب جيناته و أصبح يعدم نفسه لانه يعتبر من الفيروسات المغرورة لما تموت إحدى الخلايا تقتل الخلايا المرتبطة بها مباشرة لذلك أصبحت نسبة العدوى ضئيلة جدا و كذلك نسبة الفتك انخفضت بشكل واضح جدا
الفيروس سوف يقتل في الصيف و دواء الكلوروكين دواء فعال جدا
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12
15 - لي دارها بيديه يفكها بسنيه... الأحد 14 يونيو 2020 - 12:22
يجب على العالم إكمال بناء صور الصين العظيم على البلاد بأكملها،مع بعض التعديلات عليه،حتى تسلم البشرية.
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9
16 - محمد لعيوني الأحد 14 يونيو 2020 - 12:26
اظن ان هناك مؤامرة ما. لزعزعة الاقتصاد العالمي .ااوباء ظهر بالصين باعداد كبيرة بعد دلك انتقل الى بقية العالم ودمر الحجر والبشر وانتشر كالهشيم .وبينما العالم يعاتي اعلنت الصين خلوها من الوباء فجاة بعد ان كانت بؤرة.واايوم بعد تعافي العالم وعودة الروح الى مفاصل الحياة والاستعداد للاقلاع .تعلن الصين اكتشاف بؤر جديد .
هل هي بؤر حقيقية ؟ ام فقط لاخافة العالم من دديد حتى تتوقف عجلة الاقتصاد والسياحة والرياضة من جديد .وبالتالي الانهيار النام.
هده الخلاصة ستجيبنا عليها الايام القادمة.
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5
17 - fatima zahra الأحد 14 يونيو 2020 - 12:29
ما كاينة لا موجة ثانية لا والو باراكا ما تخلعو فالناس
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0
18 - hamid الأحد 14 يونيو 2020 - 13:19
لماذا تظهر البؤر بجوار سوق شينفادي؟ هل لهذه الأسواق دور؟ هذا ما يصلنا من الصين. أما في الحقيقة فلا أحد يعرف ما يجري بهذا البلد.
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0
19 - عبد الله الأحد 14 يونيو 2020 - 13:32
قديما قرات عنوان كناب يقول quand la chine se reveillera le monde tromblera حينما تستيقظ الصين يزلزل العالم
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