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كُتّاب وآراء
107 وفيات بـ"كورونا" خلال 24 ساعة في إيران
قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إن 107 أشخاص توفوا بسبب وباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ شهرين.
المتحدثة سيما السادات لاري قالت، اليوم الأحد، إن الوفيات الجديدة ترفع إجمالي حصيلة الوفيات جراء كورونا في إيران، حتى الآن، إلى 837 حالة.
وأكدت أيضا تسجيل 2472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 187 ألفا و427 حالة، بينما تعافى 148 ألفا و674.