الإصابات بجائحة كورونا تتخطى 60 ألفا في بلجيكا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الأحد، أن عدد حالات العدوى بفيروس "كوفيد-19" تجاوزت الـ 60 ألف حالة؛ ومع ذلك يبدو أن منحى الوباء مستقر منذ بضعة أيام.

وضمن حصيلتها الوبائية اليومية، أحصت السلطات الصحية 111 حالة عدوى جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 60 ألفا و24 حالة.

وسجلت البلاد، من جهة أخرى، خمس حالات وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، أي بثلاث حالات أقل مقارنة مع يوم أمس، ما يؤكد المنحى التنازلي المسجل خلال الأسابيع الأخيرة.

وقضى ما مجموعه 9655 شخصا نحبهم جراء وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية تفشي الوباء في بلجيكا.