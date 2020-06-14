24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)

  2. مؤرخة أمريكية: نعيش في "دولة بوليسية".. والعنصرية "نظامية" (5.00)

  3. السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)

  4. الملك محمد السادس يأمر بمساندة 15 دولة إفريقية ضد "كورونا" (5.00)

  5. أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | الإصابات بجائحة كورونا تتخطى 60 ألفا في بلجيكا

الإصابات بجائحة كورونا تتخطى 60 ألفا في بلجيكا

الإصابات بجائحة كورونا تتخطى 60 ألفا في بلجيكا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 14 يونيو 2020 - 14:24

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الأحد، أن عدد حالات العدوى بفيروس "كوفيد-19" تجاوزت الـ 60 ألف حالة؛ ومع ذلك يبدو أن منحى الوباء مستقر منذ بضعة أيام.

وضمن حصيلتها الوبائية اليومية، أحصت السلطات الصحية 111 حالة عدوى جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 60 ألفا و24 حالة.

وسجلت البلاد، من جهة أخرى، خمس حالات وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، أي بثلاث حالات أقل مقارنة مع يوم أمس، ما يؤكد المنحى التنازلي المسجل خلال الأسابيع الأخيرة.

وقضى ما مجموعه 9655 شخصا نحبهم جراء وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية تفشي الوباء في بلجيكا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.