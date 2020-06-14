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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تمدّد "الحجر الجزئي" في مواجهة الوباء

الجزائر تمدّد "الحجر الجزئي" في مواجهة الوباء

الجزائر تمدّد "الحجر الجزئي" في مواجهة الوباء
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 14 يونيو 2020 - 13:56

قررت الحكومة الجزائرية رفع الحجر الصحي الكامل عن بعض المناطق، اعتباراً من اليوم الأحد، وإبقاءه جزئيا مع تعديل ساعات حظر التجوال في مناطق أخرى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد،.

وأبقيت قيود الحجر المنزلي على 29 ولاية من أصل 48، منها الجزائر العاصمة، بينما رفع الحجر كليا عن 19 ولاية، منها تيزي وزو وتلمسان.

وعدلت أيضاً مواعيد حظر التجوال في الولايات الـ29، حيث سيفرض من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا.

وتعد هذه المرحلة الثانية من "مخطط الخروج من الحجر بصفة تدريجية ومرنة"، بعد مرحلة أولى بدأت في 7 يونيو، مع عودة العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وسيسمح بعودة موظفي الإدارات إلى مكاتبهم، واستئناف التنقل بالحافلات والترامواي، "مع التقيد بقواعد الوقاية"، مثل تحديد عدد المسافرين وتطهير وسائل النقل بعد كل رحلة.

لكن يظل السفر بين الولايات ممنوعا، كما تظل المدارس والجامعات والمساجد مغلقة، ويبقى وضع الكمامات إجبارياً، كما هو الحال منذ 24 ماي.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن 70 بالمائة من الوفيات في القارة الإفريقية سجلت في خمس دول هي جنوب إفريقيا والجزائر ونيجيريا ومصر والسودان.

وحذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، قائلة: "قبل الحصول على لقاح فعّال، أخشى أن نكون مجبرين على العيش مع ارتفاع مستمر لعدد الإصابات في المنطقة، مع بؤر يجب التعامل معها كما في جنوب إفريقيا والجزائر والكاميرون، التي تتطلب إجراءات قوية للصحة العمومية"؛ وهو تحذير أثار استياء الجزائر.

ونفت اللجنة العلمية الجزائرية المكلفة بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد"نفيا قاطعا استنتاجات المديرة الإقليمية"، متهمة إياها بـ"التلاعب بالمعطيات اليومية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بحالات الإصابة في الجزائر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Mohammed slawi الأحد 14 يونيو 2020 - 14:07
ديك بلاد العدو مابقيت نبغي نسمع عليهم والو، هما للي تايخلليو الواحد يكرههم بتلفيق الاكاذيب و الكره المدفون لنا. لينا و ليهم الله
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10
2 - amin sid الأحد 14 يونيو 2020 - 14:52
سلام . الجزاءير تتهم المنضمة العالمية لصحة بالكدب . تبون گال كرهتو اوحبيتو منضومتنا الصحية .
هي الافضل ! .علا حقاش الجزاءير احسن من السويد .
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-6
3 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 15:11
وليت كانلاحض ان الجزائر كاتسنا المغرب يدير شي خطوة ولا شي قرار و طبقو تاهيا !!!!??
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2
4 - مواطن الأحد 14 يونيو 2020 - 15:17
هادو غير حاضيينا، اللي درناها يتبعونا
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2
5 - dz-man الأحد 14 يونيو 2020 - 15:27
ا لى المعلق 1 - Mohammed slawi :شعور متبادل لا تقلق .
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