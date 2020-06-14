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كُتّاب وآراء
وفيات فيروس كورونا تبلغ 760 حالة في الجزائر
سجلت 112 إصابة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر، وذلك وفق ما أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا؛ جمال فورار.
وأوضح فورار، خلال لقاء إعلامي مخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد-19" بالجزائر، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10810 حالات، أي ما يمثل نسبة 24 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 760، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7420.
وأشار المصدر إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بحالتين في ولايات سطيف ووفاتين بالجزائر العاصمة، وحالة وفاة واحدة بكل من ولايات تيبازة والمسيلة وجيجل و تيارت ومعسكر، مضيفا أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.
وبخصوص الحالات التي استفادت من العلاج، حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 21750 وتشمل 9295 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري، و 12455 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يوجد 39 مريضا حاليا في العناية المركزة.