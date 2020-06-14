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الرئيسية | خارج الحدود | وفيات فيروس كورونا تبلغ 760 حالة في الجزائر

وفيات فيروس كورونا تبلغ 760 حالة في الجزائر

وفيات فيروس كورونا تبلغ 760 حالة في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 14 يونيو 2020 - 17:30

سجلت 112 إصابة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر، وذلك وفق ما أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا؛ جمال فورار.

وأوضح فورار، خلال لقاء إعلامي مخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد-19" بالجزائر، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10810 حالات، أي ما يمثل نسبة 24 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 760، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7420.

وأشار المصدر إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بحالتين في ولايات سطيف ووفاتين بالجزائر العاصمة، وحالة وفاة واحدة بكل من ولايات تيبازة والمسيلة وجيجل و تيارت ومعسكر، مضيفا أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وبخصوص الحالات التي استفادت من العلاج، حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 21750 وتشمل 9295 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري، و 12455 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يوجد 39 مريضا حاليا في العناية المركزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جات في الدراوش الأحد 14 يونيو 2020 - 17:46
الله يرحمهوم جات فيهم لو كان تجي في العسكر
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2
2 - متتبع الأحد 14 يونيو 2020 - 17:46
أرواح اخواننا الجزائريين في رقبة تبون وجنرالته الى يوم الدين ،اتقوا الله في هدا الشعب ،نبشركم بأن حسابكم سيكون عسيرا ياتبون ومن معه يوم القيامة
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3 - قدور الأحد 14 يونيو 2020 - 17:46
اللهم احفظ الشعب الجزاءري الشقيق من كل مكروه يارب العالمين
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5
4 - فوزي جعواني الأحد 14 يونيو 2020 - 17:49
الحمد لله بدينا نتعايشو مع المرض ورفعنا الحجر على 19 ولاية وتعديل الحجر ب 29 ولاية من الساعة 8 الى غاية 7 صباحا
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