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كُتّاب وآراء
رئاسة فرنسا تندد بتدخل تركيا غير المقبول في ليبيا
صعّدت باريس، اليوم الأحد، موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة" ومؤكدة أنّ "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن الإليزيه.
وقالت فرنسا، التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للطموحات الإقليمية التركية، إنّها "سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".
وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".
وأوضحت أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث، خلال الأسبوع الحالي، بهذا الشأن مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، "وستجري مباحثات، خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً".
وسبق لماكرون أن أعرب عن أسفه لصمت الحلف، الذي يضم تركيا، عن الهجمات العسكرية التركية على الجماعات الكردية المسلحة في سوريا، حليفة القوى الغربية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا. وقال، في نونبر، إنّ حلف شمال الأطلسي صار يعاني من "موت سريري".
وكان الاتحاد الأوروبي طلب، يوم الجمعة الماضي، مساعدة الحلف في فرض احترام حظر التسليح على ليبيا؛ وذلك بعد منع القوات التركية لسفنه من تفتيش سفينة مشبوهة.
وفي ظل الأطماع التي تثيرها عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، تقدّم تركيا الدعم إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة.
وتوصلت تركيا، في شهر نونبر من السنة الفائتة، إلى اتفاق مثير للجدل مع حكومة الوفاق، يتيح لها توسيع نطاق التنقيب عن الغاز شرق المتوسط؛ لكن الاتفاق واجه رفض اليونان وعدد من الدول المعنية بالحدود البحرية في تلك المنطقة.
ونفّذت أنقرة، حديثاً، عمليات تنقيب قرب جزيرة قبرص؛ ما أثار احتجاجات الدول المجاورة، وهي جمهورية قبرص واليونان ومصر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي هدد تركيا بعقوبات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
لنكن واقعيين، النعرة الاستعمارية الفرنسية لم تنته بعد. الأتراك لم يعودوا يعير وا أي وزن لاوربا الاستعمارية.
المستقبل في الشرق و ليس الغرب.
ياك فرنسا هي لي خربت ليبيا بقيادة ساركوزي
تركيا كنشوف بانها كيحاصروها من كل جهة ولابد لها البحث عن منفذ دولي ولم يبقى لها الا من جهة ليبيا
ماذا نسمي هذا ؟أم أن ذلك حلال على البعض وحرام على اابعض الآخر.
انتم وامكم امريكا والصهاينة حفرتم الحفرة وانتم صاقطون فيها لا محالة صقوط دون عودة ان شاء الله وفي الاخير سيتصالح كل الشعوب العربية
هل تقوم بتوزيع الديمقراطية وحقوق الانسان هناك؟؟
فرنسا تحرم على تركيا ما تحله لنفسها
فادا كانت الامم المتحدة تعترف بحكومة الوفاق ادن الطرف الاخر غير شرعي وبالتالي فتركيا مع الشرعية.
هل نريد ان نضيف ليبيا الى الدول المدمرة من قبل ويصل الدور الى تونس والجزائر والمغرب
لقد متنا يوم مات التور الابيض والاسود. استفيقوا ايها العرب فبل فوات الاوان
تدخلت تركيا وانفجرت الدكتاتوريات ،الحل هو ماتفقو عليه في الصخيرات .