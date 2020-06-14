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الرئيسية | خارج الحدود | رئاسة فرنسا تندد بتدخل تركيا غير المقبول في ليبيا‎

رئاسة فرنسا تندد بتدخل تركيا غير المقبول في ليبيا‎

رئاسة فرنسا تندد بتدخل تركيا غير المقبول في ليبيا‎
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 14 يونيو 2020 - 18:58

صعّدت باريس، اليوم الأحد، موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة" ومؤكدة أنّ "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن الإليزيه.

وقالت فرنسا، التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للطموحات الإقليمية التركية، إنّها "سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".

وأوضحت أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث، خلال الأسبوع الحالي، بهذا الشأن مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، "وستجري مباحثات، خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً".

وسبق لماكرون أن أعرب عن أسفه لصمت الحلف، الذي يضم تركيا، عن الهجمات العسكرية التركية على الجماعات الكردية المسلحة في سوريا، حليفة القوى الغربية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا. وقال، في نونبر، إنّ حلف شمال الأطلسي صار يعاني من "موت سريري".

وكان الاتحاد الأوروبي طلب، يوم الجمعة الماضي، مساعدة الحلف في فرض احترام حظر التسليح على ليبيا؛ وذلك بعد منع القوات التركية لسفنه من تفتيش سفينة مشبوهة.

وفي ظل الأطماع التي تثيرها عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، تقدّم تركيا الدعم إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة.

وتوصلت تركيا، في شهر نونبر من السنة الفائتة، إلى اتفاق مثير للجدل مع حكومة الوفاق، يتيح لها توسيع نطاق التنقيب عن الغاز شرق المتوسط؛ لكن الاتفاق واجه رفض اليونان وعدد من الدول المعنية بالحدود البحرية في تلك المنطقة.

ونفّذت أنقرة، حديثاً، عمليات تنقيب قرب جزيرة قبرص؛ ما أثار احتجاجات الدول المجاورة، وهي جمهورية قبرص واليونان ومصر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي هدد تركيا بعقوبات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - قولوا العام زين الأحد 14 يونيو 2020 - 19:07
نهج سياسة حلال علينا وحرام عليكم
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109
2 - سوسي الأحد 14 يونيو 2020 - 19:10
فرنسا تدعم حفتر المهزوم في عدة مدن ليبية بينما تركيا تدعم السراج بالعتاد والسلاح والمرتزقة، على العموم كلها أطماع فرنسية تركية على حقول النفط في دولة ليبية، بيناتكم أبيضاوة
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27
3 - خالد الأحد 14 يونيو 2020 - 19:11
الأتراك يرتعشون خوفا من ما تقول فرنسا،
لنكن واقعيين، النعرة الاستعمارية الفرنسية لم تنته بعد. الأتراك لم يعودوا يعير وا أي وزن لاوربا الاستعمارية.
المستقبل في الشرق و ليس الغرب.
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57
4 - سليم الأحد 14 يونيو 2020 - 19:12
حلال علينا وحرام عليكم
ياك فرنسا هي لي خربت ليبيا بقيادة ساركوزي
تركيا كنشوف بانها كيحاصروها من كل جهة ولابد لها البحث عن منفذ دولي ولم يبقى لها الا من جهة ليبيا
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59
5 - صفوان الأحد 14 يونيو 2020 - 19:12
اللهم تركيا ولا فرنسا مبغتوش لي يفرق معاكم الكعكة على الاقف تركيا دولة مسلمة تقدر تعاطف مع الشعب اليبي وترجع ليبا كيف كانت اما فرنسا همها الوحيد نهب ثروات افريقا بالاخص شمال افرقيا احسن ما فعلت تركيا
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63
6 - سعيد الأحد 14 يونيو 2020 - 19:13
على من تضحك فرنسا ؟ ليست في حاجة ربما لتذكيرها بتدخلاتها في أفريقيا وفي ليبيا نفسها،أنسيت أن القذافي هو من مول حملة ساركوزي لحاجة في نفس يعقوب.
ماذا نسمي هذا ؟أم أن ذلك حلال على البعض وحرام على اابعض الآخر.
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61
7 - شخبوط الأحد 14 يونيو 2020 - 19:14
و ما دخل فرنسا في الموضوع . حفتر يقود انقلابا ضد الشرعية و تركيا تساعد الوفاق الشرعية
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59
8 - غير دايز الأحد 14 يونيو 2020 - 19:14
و لماذا لم تندد بتدخلها هي و الإمارات و مصر و روسيا و السعودية . تركيا قامت بخلط أوراقهم التوسعية الاستعمارية لهذا هم يحاربونها
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60
9 - Marocain الأحد 14 يونيو 2020 - 19:16
عندما تكون مصلحة الشعب في شيء فاعلم أن فرنسا ستعارضه.
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47
10 - نفس الأخطاء الأحد 14 يونيو 2020 - 19:20
ليس تنديد بل مصالح فرنسا في مهب الريح لقد تحول البترول اليبي لتركيا لتتكفل هده الأخيرة بقتال حفتر وزمرته دول ترسل جنودها لتقوية علاقتها ونحن مزلنا ننتقد مساعدات إنسانية للدول الإفريقية
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20
11 - مراكشي الأحد 14 يونيو 2020 - 19:22
هرب عليكم الركب الى الهاوية ان شاء
انتم وامكم امريكا والصهاينة حفرتم الحفرة وانتم صاقطون فيها لا محالة صقوط دون عودة ان شاء الله وفي الاخير سيتصالح كل الشعوب العربية
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23
12 - أنا الأحد 14 يونيو 2020 - 19:22
وماذا تفعل فرنسا في افريقيا الوسطى والنيجر والتشاد وووو ؟؟؟
هل تقوم بتوزيع الديمقراطية وحقوق الانسان هناك؟؟
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31
13 - حسن الأحد 14 يونيو 2020 - 19:22
منافق اروربا عندما راى ان الامور لم تعد كما كانت من قبل وان زمن الاملاءات ولى غير دي رجعة بدا يكيل الاتهامات لتركيا وهو كان اول من انقلب على اتفاق الصخيرات بدعمه لامير الحرب المدعو حقتر بمشاركة العربان الصهاينة وجوه الشؤم
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29
14 - Ahmed الأحد 14 يونيو 2020 - 19:22
شيء مثير للاستغراب
فرنسا تحرم على تركيا ما تحله لنفسها
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28
15 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 19:24
هههه تكلفة التغطية الجوية العسكرية الساركوزية ضد القدافي دهبت هباء منثور فرنسا أخطأت التقدير هذه المرة
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11
16 - Zak de casa الأحد 14 يونيو 2020 - 19:24
هههههه يحللون ما يريدون ويحرمون ما يريدون،ولكن مع تركيا إن شاء الله لا يحلمون بذلك.
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10
17 - االبليد الأحد 14 يونيو 2020 - 19:25
كلما تعرضت مصالحهم للخطر لا تجد في أفواههم سوي التنديد ..هادا بعد ان يكونو إستنفدو جميع الوسائل.... سياسة قبيحة عرة عن أطماعهم...
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9
18 - رشيد الأحد 14 يونيو 2020 - 19:27
ومادا عن نهبكم للدول الافريقية لعشرات السنين .اما ان الاوان لتدخل المغرب العربي لحل الازمة الليبية و لو بالقوة لاغلاق الباب امام الاطماع
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8
19 - محب الأحد 14 يونيو 2020 - 19:27
مند متى وفرنسا تهمها ليبيا عندما كان حفتر يقصف طرابلس ويحاصرها لم تتكلم فرنسا لم يهمها امر ليبيا ، ،،لا يزال الاستعمار يسري بيننا استعمار التروات ويدعون الديمقراطيةً من أين لكم ؟؟؟؟؟؟
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12
20 - اجديك الأحد 14 يونيو 2020 - 19:28
ما يحز في النفس هو هدا التدخل لبعض الدول حسب مصالحها في الشؤون والقضايا الداخلية للبلدان العربية، يعني انها مستابحة بدرن اي شروط او قيود، هدادلا ينطبق علي الدول المنظمة واالمنطوية تحت اتحادان وتكتلات كالاتحاد الاروبي متلا، هدا ان يدل فانه يدل علي المستوي الضعيف والعقول الصغيرة للمسوولين، فتراها متفرقة وتخوض في صراعات لا فائدة منها الا مصالح الدول المصنعة للعتاد العسكري، فهاته الجزائر لا احد يعرف مادا تريد في تدخلها في الشؤون المغربية، وهاته ليبيا يسعون لتفريقها، وهدا لبنان والعراق وسوريا في صراعات داخلية مجانية والقائمة طويلة، فالي اين ياامة، نحن الدين صدر في حقهم، كنت خير امة اخرجت للناس. لكن بشرط تامرون بالمعروق وتنهون عن المنكر، اين نحن من هدا...
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4
21 - محمد لعيوني الأحد 14 يونيو 2020 - 19:29
من يدمر سوريا. اليمن. ليبيا.السودان.العراق وووو.كلها دول تعرف تدخلات اجنبية.
فادا كانت الامم المتحدة تعترف بحكومة الوفاق ادن الطرف الاخر غير شرعي وبالتالي فتركيا مع الشرعية.
هل نريد ان نضيف ليبيا الى الدول المدمرة من قبل ويصل الدور الى تونس والجزائر والمغرب
لقد متنا يوم مات التور الابيض والاسود. استفيقوا ايها العرب فبل فوات الاوان
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9
22 - Aisa الأحد 14 يونيو 2020 - 19:30
حرام على تركيا وحلال عليكم انتم ومن معكم من الروس والمرتزقة
تدخلت تركيا وانفجرت الدكتاتوريات ،الحل هو ماتفقو عليه في الصخيرات .
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9
23 - الصراحة على عين ميكا الأحد 14 يونيو 2020 - 19:33
تركيا تدعم حكومة شرعية ومعترف بها دوليا ونتاج اتفاق الصخيرات اما وجود سفن أمام السواحل الليبية وهي مراقبة امدادات السلاح المرتزقة حفتر.
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2
24 - محلل الأحد 14 يونيو 2020 - 19:38
ومن يحاسب فرنسا في تدخلها في مالي?
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4
25 - hicham الأحد 14 يونيو 2020 - 19:47
سيتم طرد العثمانيين من ليبيا سيتم تلقين الأردوغاني درسا لن ينساه
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-4
26 - كريم الأحد 14 يونيو 2020 - 19:49
كليهما فرنسا وتركيا لا يجب استئمانهم ستكون فرصة لفرنسا لتسليح الاكراد لاعادة انتاج التوازن
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-3
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