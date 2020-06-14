تساؤلات حول صحة ترامب يوم عيد ميلاده الـ74

سيباستيان دوفال

أثيرت تساؤلات في الولايات المتحدة حول صحة الرئيس دونالد ترامب، الأحد، في عيد ميلاده الرابع والسبعين، بعدما بدت عليه علامات إعياء خلال حفل تسليم شهادات عسكرية، السبت.

وشارك ترامب، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، في حفل تخريج دفعة 2020 من أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك.

ورغم اتهامه بالسعي إلى توظيف الجيش سياسيا خلال التظاهرات ضد العنصرية التي هزّت البلاد في الأسابيع الأخيرة، تبنى الرئيس على غير عادته نبرة توافقية لتهدئة الجدل.

وعند مغادرته المنصة، بدا أنه يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته حذرة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى استعماله كلتا يديه لحمل كوب ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر.

وردّ ترامب على تويتر، مساء السبت، على التساؤلات حول وضعه الصحيّ.

وقال الرئيس إن ممر الوصول كان "طويلا جدا وحادا، وليس له سور جانبي، والأهم أنه كان زلقا جدا"، مشيرا إلى أنه كان حذرا جدا حتى لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه.

وشدد ترامب على أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر "راكضا".

أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

تحيط بالمسألة حساسية شديدة، ولاسيما أن الملياردير الأمريكي البالغ من العمر 74 عاما وظّف موضوع الصحة في حملته ضد منافسه جو بايدن البالغ 77 عاما في انتخابات نونبر المقبل.

ويهاجم ترامب باستمرار مظهر نائب الرئيس السابق وصحته، خصوصا أن هذا الأخير يُعرف بزلات لسانه ومعاناته من ثغرات في ذاكرته.

لكن تهكم ترامب من بايدن لم يحل دون بروز تساؤلات حول صحته، خصوصا عندما زار في نونبر الفائت، لأسباب مجهولة، مستشفى عسكريا قرب واشنطن خارج جدول أعماله.

وخرجت حينها شائعات تقول إن سبب الزيارة تكمن في آلام على مستوى الصدر، وقد تكون إشارة إلى مشاكل في القلب.

لكن البيت الأبيض عزا تقديم موعد الفحص السنوي الروتيني إلى اكتظاظ جدول أعمال 2020، وأكد طبيب ترامب أنه لم يتم "تشخيصه أو معالجته من مشاكل طارئة أو حادّة".

وبرزت شكوك أخرى عند زيارة الرئيس نهاية ماي مقبرة أرلينغتون العسكرية، التي تضم رفات جنود قتلوا في الميدان، إذ بدا أنه يواجه صعوبات في الوقوف بدون حركة.

تولى ترامب منصبه في يناير 2017 وهو في سن 70 عاما و220 يوما، ليصير أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وأثار مؤخرا جدلا بكشف تلقيه علاجا وقائيا من "كوفيد-19"، عبر تناوله عقار "هيدروكسي كلوروكين" لأسبوعين.

ووفق طبيب البيت الأبيض، لم تظهر على رجل الأعمال السابق المتحدر من نيويورك أي أعراض ثانوية، نتيجة تناوله العقار الذي لم تثبت حتى الآن فعاليته في علاج فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور شون كونلي، في بيان موجز، إن "المعطيات تدل على أن الرئيس في صحة جيّدة"، مشيرا إلى أن وزن ترامب الذي يهوى رياضة الغولف وتناول الوجبات السريعة يبلغ 110 كيلوغرامات وطوله 1,90 متر.