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كُتّاب وآراء
عراقيون يحشدون دعم العرب ضد اعتداءات تركيا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف بأن وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ الذي تسبّب بمقتل ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ؛ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ شمالي البلاد.
وذكر الصحاف أن "هذه الاتصالات تأتي في اطار إحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء، وأهمّية تضافر الجُهُود العربيّة إزاء هذه التطوّرات الخطيرة في الموقف الأمنيّ مع الجارة تركيا، والخُرُوج بموقف مُوحّد يُلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة".
وذكر أن "الوزير العراقي اتصل بكل من الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، كما اتصل بنظرائه سامح شكري وزير الخارجيّة المصريّ، و أيمن الصفدي وزير الخارجيّة الأردنيّ، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ، ووزير الخارجيّة الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح".
وأوضح الصحاف أن "الأشقاء العرب أكدوا دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركيّة، وضرورة الوقف الفوريّ لأي عمليات عسكرية تركيّة على الأراضي العراقيّة".