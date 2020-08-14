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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن تتهم "معاهد كونفوشيوس" بالدعاية للصين

واشنطن تتهم "معاهد كونفوشيوس" بالدعاية للصين

واشنطن تتهم "معاهد كونفوشيوس" بالدعاية للصين
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 14 غشت 2020 - 13:52

عزز وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ضغوطه على الصين عبر تصنيف الهيئة المشرفة على "معاهد كونفوشيوس" كبعثة دبلوماسية، واعتبار هذه المراكز لتعليم اللغة الصينية "أدوات للدعاية" لصالح بكين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها "صنفت المركز الأميركي لمعاهد كونفوشيوس على أنه بعثة دبلوماسية أجنبية من الصين".

ووصفت الخارجية الأميركية المركز بأنه "كيان يروج لدعاية بكين في العالم وتأثير حملته يضر بالجامعات والفصول الدراسية" في الولايات المتحدة.

وتابعت أن "معاهد كونفوشيوس تمولها الصين، وهي جزء من نفوذ الحزب الشيوعي الصيني وجهازه الدعائي".

وافتتحت الصين 75 من "معاهد كونفوشيوس" في الولايات المتحدة، حيث يمكن للأميركيين تعلم اللغة الصينية وتجربة ثقافة البلاد، بما فيها 65 في جامعات أميركية.

أما المراكز الأخرى فهي وحدات مستقلة تقدم دورات في اللغة للشباب، من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

وقال رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، ديفيد ستيلويل، إن هذا التصنيف يتعلق فقط بالمجموعة الأم للمعاهد ولا يعني إغلاقها.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي قائلا: "نحن لا نغلق المركز، بل نصنفه بكل بساطة على أنه بعثة دبلوماسية أجنبية وسنطلب منه توضيح ما يفعله هنا في الولايات المتحدة".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون وافق في يونيو على مشروع قانون لتعزيز مراقبة "معاهد كونفوشيوس" في الجامعات الأميركية.

ويسمح هذا القانون الذي يفترض أن يوافق عليه مجلس النواب، حيث الغالبية ديمقراطية، للجامعات بمراقبة نشاطات هذه المعاهد وأبحاثها وموظفيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هدهد الجمعة 14 غشت 2020 - 15:50
قال لكم العم سام: أنا عملاق وانتم اقزام. اذا حاربتكم استسلموا؛ واذا قاومتم فأنتم إرهابيون. ساسرق خيراتكم واذا اشتكيتم؛ فأنتم فوضويون. ساغسل دماغكم و اذا رفضتم؛ فأنتم متخلفون. هذه هي أمريكا تقول لنا :أنا وإسرائيل في مأمن و بعدنا الطوفان.
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