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الرئيسية | خارج الحدود | "الحياة الطبيعية" تعود تدريجيا إلى شوارع الجزائر

"الحياة الطبيعية" تعود تدريجيا إلى شوارع الجزائر

"الحياة الطبيعية" تعود تدريجيا إلى شوارع الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 غشت 2020 - 21:55

عادت العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية في الجزائر اليوم السبت إلى العمل تدريجيا وفق شروط صارمة تنفيذا لقرارات الحكومة المرتبطة بتخفيف قيود الإغلاق التي فرضها تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وجرى إعادة فتح المساجد التي تتسع لألف مصل، فما فوق، أمام المصلين، كما تم فتح الشواطئ والمتنزهات والفنادق والمطاعم والمقاهي في وجه المواطنين بعد نحو خمسة أشهر من الإغلاق.

وشهدت العاصمة الجزائرية تسجيل توافد متباين على هذه الأماكن خلال الفترة الصباحية، مع توقعات بأن يصل الإقبال إلى ذروته في الفترة المسائية.

كما لوحظ انتشار الشرطة وجهاز الدفاع المدني والمتطوعين للعمل على احترام التدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة كالارتداء الاجباري للكمامة وفرض مسافة التباعد الجسدي لمنع انتقال العدوى.

وحذرت الحكومة من أن عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية سيتسبب في الغلق الفوري للفضاء أو النشاط المعني حتى لا يكون سببا في تفشي الفيروس مجددا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Rachid السبت 15 غشت 2020 - 22:21
حسب موقع الاحصائيات الخاصة بكرونا لا يوجد العدد الإجمالي لفحص كرونا لدى الجزائر يعني الدولة لا تصرح بعدد الفحوصات مما يدل على أنه هناك نقص حد في عدد الفحوصات اليومية او تعتيم عليها، فمثلا لنأخذ مصر كمثال لديها أكثر من 100 مليون نسمة وعدد الفحوصات لحد الان تقارب 100 ألف وهذا رقم هزيل جدا ويعكس المصيبة التي تنتظر أن تتفجر بمصر، والمغرب ب 30 مليون نسمة أجرى مليون ونصف فحص لحد الان، لدى وجب على الإخوة بالجزائر الحذر
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-9
2 - mahmoud السبت 15 غشت 2020 - 22:23
سمعوا او تعلمو من الاشقاء ديالنا الجزائر......يا حكومة الخوانجية....كنت ضد السيسي..ولكن الان فقط فهمت ان خطر التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أكبر من كورونا
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-54
3 - وليد السبت 15 غشت 2020 - 22:35
حسب أصدقائي الجزائريين

وزارة الصحة تقوم ب 2500 اختبار يوميا + سكانير الصدر

اذا السكانير طلع شي حاجة فالرئتين فالمريض يخضع للبروتوكول العلاجي لمدة 14 يوم
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8
4 - AMIR السبت 15 غشت 2020 - 22:51
على اي حكومه خوانجيه تتحدث في المغرب. فالكل يدور حول نفس الفلك
من اليسار إلى اليمين مرورا بالخوانحيه .
لخوانجيه ديال بصاح اراها كتحكم في جبال بورا بورا في افغانستان.
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1
5 - درعة تافيلالت السبت 15 غشت 2020 - 22:56
الجزائر لا تصرح بالارقام الصحيحة حيت جائت مدكرة تلزم بعدم قول اكتر من 11 اما عدد الوفيات فهو جد مرتفع + دولة وحيدة التي لا تقوم بفحوصات الا ف ايام الاخيرة ووصل 2500 يوميا اما طيلة الاشهر الماضية لم يتجاوز 600 حيت تعتمد الدولة على السكانير اي عندما يصل المريض الى اخر مرحلة ف المرض
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4
6 - hicham الأحد 16 غشت 2020 - 01:02
المزيد من للحذر للخروج من هذه الجاءحة. عددالفحوصات مهما ارتفع يبقى مؤشر ضعيف. لان الانسان قد يصاب الاقدر الله بعد التحاليل. لذى يجب الوقاية خير من العلاج. والله المستعان.
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