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كُتّاب وآراء
"الحياة الطبيعية" تعود تدريجيا إلى شوارع الجزائر
عادت العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية في الجزائر اليوم السبت إلى العمل تدريجيا وفق شروط صارمة تنفيذا لقرارات الحكومة المرتبطة بتخفيف قيود الإغلاق التي فرضها تفشي جائحة كورونا في البلاد.
وجرى إعادة فتح المساجد التي تتسع لألف مصل، فما فوق، أمام المصلين، كما تم فتح الشواطئ والمتنزهات والفنادق والمطاعم والمقاهي في وجه المواطنين بعد نحو خمسة أشهر من الإغلاق.
وشهدت العاصمة الجزائرية تسجيل توافد متباين على هذه الأماكن خلال الفترة الصباحية، مع توقعات بأن يصل الإقبال إلى ذروته في الفترة المسائية.
كما لوحظ انتشار الشرطة وجهاز الدفاع المدني والمتطوعين للعمل على احترام التدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة كالارتداء الاجباري للكمامة وفرض مسافة التباعد الجسدي لمنع انتقال العدوى.
وحذرت الحكومة من أن عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية سيتسبب في الغلق الفوري للفضاء أو النشاط المعني حتى لا يكون سببا في تفشي الفيروس مجددا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
وزارة الصحة تقوم ب 2500 اختبار يوميا + سكانير الصدر
اذا السكانير طلع شي حاجة فالرئتين فالمريض يخضع للبروتوكول العلاجي لمدة 14 يوم
من اليسار إلى اليمين مرورا بالخوانحيه .
لخوانجيه ديال بصاح اراها كتحكم في جبال بورا بورا في افغانستان.