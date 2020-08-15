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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تمنح إقامة دائمة لطالبي لجوء بسبب الجائحة

كندا تمنح إقامة دائمة لطالبي لجوء بسبب الجائحة

كندا تمنح إقامة دائمة لطالبي لجوء بسبب الجائحة
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 15 غشت 2020 - 18:58

أعلن ماركو منديتشينو، وزير الهجرة الكندي، أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء الذين عرّضوا أنفسهم للخطر من أجل تقديم الرعاية لمرضى "كوفيد-19".

وسيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الإقامة لهم ولعائلاتهم في حال كانوا قد تقدّموا سابقاً بطلبات بحلول مارس 2020، حتى ولو رُفضت حينها.

وقال منديتشينو، في مؤتمر صحافي، إنّ هذا الإجراء سيطبّق على طالبي اللجوء الذين ساعدوا بشكل مباشر برعاية مرضى "كوفيد-19" في منزل أو عيادة أو دار لرعاية المسنين.

وأضاف وزير الهجرة الكندي: "بما أن هؤلاء الأفراد يواجهون مستقبلاً غير مؤكّد في كندا، فإنّ الظروف الحالية تستحقّ إجراءات استثنائية، تقديراً لخدماتهم الاستثنائية خلال فترة الوباء".

وقال: "إنهم يعرضون أنفسهم للخطر، ونحن ممتنّون لخدماتهم وتضحياتهم، وأيضاً لوضعهم احتياجات المجتمع قبل أي شيء آخر".

وفي شهر ماي المنصرم، تعهّد جاستين ترودو، رئيس الوزراء الكندي، بالنظر في برنامج لتسوية أوضاع الأشخاص الذين يقومون "بأعمال بطولية" في مواجهة الوباء.

ويعمل غالبية طالبي اللجوء في كيبيك، المنطقة الكندية الأكثر تضرراً من الوباء، مع ما يقرب من 61 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" و5,715 وفاة.

وتشكل هذه الأرقام نحو نصف إجمالي الإصابات والوفيات على الصعيد الوطني في كندا، التي بلغت 121 ألف إصابة و9,050 وفاة.

وترتبط دور الرعاية بنحو 80 في المائة من الوفيات بفيروس بـ"كورونا".

ومن المتوقع أن يستفيد نحو ألف شخص على الصعيد الوطني من الإجراء الجديد، وفق ما قال محامو طالبي اللجوء لراديو كندا الجمعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اطار صحي مغربي السبت 15 غشت 2020 - 19:06
شكرا على المعلومة ..
شهور من العمل الشاق ب 0 درهم تعويض / تحفيز
و ملا يين الدراهم للمطربين و المغنيين
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2 - حميد السبت 15 غشت 2020 - 19:32
قل بكل بساطة أن كندا في حاجة إلى ممرضين و أطباء و عمال إسعاف تعاملوا مع فيروس كورونا في بلدانهم و أنت بوقاحتك تريدهم أن يواجهوا الفيروس في كندا و يغسلون مؤخرات الكنديين عوض الكنديين أنفسهم فمن بقي حيا بعد انتهاء الوباء إن شاء الله فمستقبله غامض و من توفي فسترسله في صندوق إلى بلده إن تمكن أهله من ذالك أو يدفن في مقبرة جماعية كما فعل الأمريكيين من قبلك من من ماتو بسبب الفيروس القاتل.
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