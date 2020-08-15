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كُتّاب وآراء
كندا تمنح إقامة دائمة لطالبي لجوء بسبب الجائحة
أعلن ماركو منديتشينو، وزير الهجرة الكندي، أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء الذين عرّضوا أنفسهم للخطر من أجل تقديم الرعاية لمرضى "كوفيد-19".
وسيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الإقامة لهم ولعائلاتهم في حال كانوا قد تقدّموا سابقاً بطلبات بحلول مارس 2020، حتى ولو رُفضت حينها.
وقال منديتشينو، في مؤتمر صحافي، إنّ هذا الإجراء سيطبّق على طالبي اللجوء الذين ساعدوا بشكل مباشر برعاية مرضى "كوفيد-19" في منزل أو عيادة أو دار لرعاية المسنين.
وأضاف وزير الهجرة الكندي: "بما أن هؤلاء الأفراد يواجهون مستقبلاً غير مؤكّد في كندا، فإنّ الظروف الحالية تستحقّ إجراءات استثنائية، تقديراً لخدماتهم الاستثنائية خلال فترة الوباء".
وقال: "إنهم يعرضون أنفسهم للخطر، ونحن ممتنّون لخدماتهم وتضحياتهم، وأيضاً لوضعهم احتياجات المجتمع قبل أي شيء آخر".
وفي شهر ماي المنصرم، تعهّد جاستين ترودو، رئيس الوزراء الكندي، بالنظر في برنامج لتسوية أوضاع الأشخاص الذين يقومون "بأعمال بطولية" في مواجهة الوباء.
ويعمل غالبية طالبي اللجوء في كيبيك، المنطقة الكندية الأكثر تضرراً من الوباء، مع ما يقرب من 61 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" و5,715 وفاة.
وتشكل هذه الأرقام نحو نصف إجمالي الإصابات والوفيات على الصعيد الوطني في كندا، التي بلغت 121 ألف إصابة و9,050 وفاة.
وترتبط دور الرعاية بنحو 80 في المائة من الوفيات بفيروس بـ"كورونا".
ومن المتوقع أن يستفيد نحو ألف شخص على الصعيد الوطني من الإجراء الجديد، وفق ما قال محامو طالبي اللجوء لراديو كندا الجمعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
شهور من العمل الشاق ب 0 درهم تعويض / تحفيز
و ملا يين الدراهم للمطربين و المغنيين