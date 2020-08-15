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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تتجهز لإنتاج كمية كبيرة من "لقاح كوفيد-19‎"

الهند تتجهز لإنتاج كمية كبيرة من "لقاح كوفيد-19‎"

الهند تتجهز لإنتاج كمية كبيرة من "لقاح كوفيد-19‎"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 غشت 2020 - 15:45

قال رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، اليوم السبت، إن بلاده جاهزة لإنتاج كميات ضخمة من لقاحات "كوفيد-19" عندما "يعطي العلماء إشارة البدء".

وقال مودي، خلال خطاب بمناسبة عيد استقلال بلاده، إن "لدى علماء هنود ثلاثة لقاحات في مراحل مختلفة من الاختبار، يمكن أن تدخل في مرحلة الإنتاج بكميات ضخمة خلال أشهر".

وأضاف مودي، أمام حشد أقل من المعتاد من المسؤولين والدبلوماسيين و الإعلاميين، "أولويتنا تتمثل في إخراج البلاد من غمامة فيروس كورونا".

وتعد الهند من بين الدول الأكثر تضررا عالميا من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل أكثر من 2.5 مليون إصابة وأزيد من 49 ألفا من حالات الوفيات حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - lamia السبت 15 غشت 2020 - 15:53
شفت هادو بداو كي كرووو ها روسيا ها الهند بحال والو الاسبوع المقبل المغرب هتا هو يقول حتا حنا جاهزين لانتاج اللقاح .....
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36
2 - rachid السبت 15 غشت 2020 - 15:55
الدول تتسابق لانتاج لقاح ناجع اما المغرب يتسابق لتصويت على غرامات كورونا
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168
3 - نادي زهور السبت 15 غشت 2020 - 15:58
كل الدول قد تتوصل إلى إنتاج لقاح إلا نحن المغاربة لأننا عندما كان العالم مجتهدا في البحث العلمي ضد كورونا إكتفينا نحن المغاربة بالافتخار بمنصف السلاوي وكتفى بعضنا بالصلف والفخر وكأن منصف السلاوي يمتلك عصى سيدنا موسى.وهاهي الآن دول تكشف النقاب عن لقاحات فيما نحن قاعدون نتفرج عليها وننتظر أن ينزل سهم الله علينا
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67
4 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 15:59
المغرب غدا سينتج لقاحا يسمى الغرامات . للاسف الدول تدعم البحت العلمي والمغرب يدعم المهرجانات و......
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187
5 - عبدو السبت 15 غشت 2020 - 16:04
القناة الوحيدة التي يمكن الوثوق بها هي منظمة الصحة العالمية التي تتوفر على أكبر علماء ألفيروسات في العالم بالإضافة إلى توفرها ايضا على اجود المختبرات العلمية التي تحدد خطورة اللقاح من عدمه. اما بخصوص اللقاح الروسي والصيني والهندي فهؤلاء تجار لا يبحثون إلا عن المال لإنقاذ اقتصاداتهم جراء كورونا.



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-184
6 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 16:05
اختلط الحابل بالنابل. كل الدول أصبحت فجأة تدعي أن لديها لقاح جاهز ضد كورونا. من المفروض ان توضح منظمة الصحة العالمية الأمور .
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31
7 - رأي السبت 15 غشت 2020 - 16:08
الكل يريد الدعاية لبلده.... لا لقاح بعد تجربته على أرض الواقع
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16
8 - ناجي السبت 15 غشت 2020 - 16:13
2,5 مليون و 46 ألف إصابة و36 وفاة حسب هسبريس هادوا ما محتاجينش اللقاح 36 وفاة .
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-52
9 - ابو انس السبت 15 غشت 2020 - 16:15
يجب ان لا نحتقر الهند فهي دولة رغم معاناتها فهي قوية بصناعاتها وتطورها و لا نستغرب ان قالت كلمتها في الوصول الى اكتشاف لقاح كوفيد 19 لانها تملك عباقرة في كل المجالات وخاصة في التطبيب
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89
10 - sawte السبت 15 غشت 2020 - 16:23
بسم الله الرحمان الرحيم ما انزل الله من داء الا لديه دواء هناك دواء في لسعة حشر
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24
11 - رشيد السبت 15 غشت 2020 - 16:35
مصائب قوم عند قوم فوائد فأين الإنسانية والقيم ونتمنى أن لا تسود المساومة والمزايدة مع منظمة ( الصحة العالمية ) لتزكية بعض المنتوجات الغير فعالة لشركات على اختلاف جنسياتها على حساب الإنسانية .
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5
12 - ربما ستنفرج السبت 15 غشت 2020 - 16:38
لكل داء دواء. ربما. اعلان روسيا التوصل. الى اللقاح. ماهو الا. خطة جهنمية لارباك المختبرات الأدوية العالمية وجعلها تطرح ماتوصلتله من تقنيات في السوق
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11
13 - fatyاسبانيا السبت 15 غشت 2020 - 16:46
جميع الادوية الهندية انها بدون مفعول وهيا مغشوشة ورخيصة الثمن وتباع في الدكاكين وفي الاسواق ومجموعة من الحكومات تشتري هده الادويا رخيصة الثمن وتباع باهضة الثمن والربح في جيوب الغشاشين .
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-8
14 - Mounir السبت 15 غشت 2020 - 16:57
المغرب يالله كيفكر يدير الكشف السريع! البيروقراطية والريع الإداري سرطان يقتل التطور في المغرب
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10
15 - ذاكر نايك السبت 15 غشت 2020 - 17:02
الهند تزخر بالأدمغة والعلماء في كل المجالات بما فيها الدينية والدعوية فلولا معظلة الإنفجار الديمغرافي الذي تعاني منه لكانت في مصاف الدول الجد متقدمة.
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4
16 - حسن الريفي السبت 15 غشت 2020 - 17:05
سبحان الله كل بلاد فاش متفوقة في العلم. حنا خليونا غي فلخياطة دلكمامات.
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8
17 - محمد المربع السبت 15 غشت 2020 - 17:09
دول شتى تسعى جاهدة للقضاء على هذه الجائحة بفضل تكريم علمائها والرفع من قيمة البحث العلمي... ليس مثلنا نحن العرب نتقاتل فيما بيننا قتالا شرسا، ندمر بعضنا البعض(سوريا، الصومال، العراق، ليبيا، لبنان، اليمن)، بسبب حب التملك والتسلط، وتراهم راكعين مطبعين مع الكيان الصهيوني الغاشم...
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10
18 - متتبع السبت 15 غشت 2020 - 17:10
كولشي غادي يقول انا اللي عندي اللقاح و غايبيعو الجرعة الواحدة بملايير الدولارات
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1
19 - ben السبت 15 غشت 2020 - 17:11
هاذه كلها خزعبلات فقط،المهم يا سي مودي إذا أنتجت اللقاح فجربه في شعبك اولاا،راكم مليار ديال البشر ؟ حتي الي ماتت ٢٠٠ مليون او اكثر ليس مشكل؟روسيا تريد فقط المليارات،اللقاح الروسي لاازال لم يختبر بعد في المرحلة الثالثة،وكل الدول الأوروبية لم ثتق في ما قاله بوتين،بحيت حتي الان ولا دولة أوروبية واحدة صرحت بأنها سوف تشتري لقاح الروس؟ واش أوروبا زعما صخي بالشعوب دياله؟كون عرفت بلي اللقاح الروسي مفيد؟ كرها كومندات الملايين من الجرع؟ اندونيسيا كذلك صرحت بأنهها قريبة،والآن الهند،كل هاذه التصريحات هي فقط الظحك علي الدقون؟ اللقاح في اول السنة المقبلة ان شاء الله،و سوف يكون أوروبي امريكي،بحيت الان تجري المفاوضات مع أكثر من شركة،و قد ثم فعلاا البارحة امظاء عقد شراء بين المفوضية الأوروبية وشركة إنكليزية لشراء ٣٠٠ مليون لقاح بتكلفة مليار ونصف اورو،والمفاوضات جارية مع شركات أخرى!
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-5
20 - San Diego calif السبت 15 غشت 2020 - 17:12
le plus part des medecins aux etats unis sont d,origine de l,inde.
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2
21 - نبيل السبت 15 غشت 2020 - 17:23
من صناعة الأثواب والأفلام إلى صناعة الأدوية
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1
22 - رشيد السبت 15 غشت 2020 - 17:25
نحن لانحتقر الهند وصناعتها وفلاحتها و.و بل نحترم ونقدر شعبها ياصاحب التعليق المرتب التاسع الا قيادتها وحكومتها التي تعتدي وتهين وتضطهد مسلميها وتمس الإسلام وإذا كانت الهند قوية فالله عز وجل أقوى الأقوياء.
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4
23 - زائر السبت 15 غشت 2020 - 17:30
الهند دولة قوية صناعيا وفي مجال البحت العلمي،نحن في بلادنا يقولون مع إرتفاع درجة الحرارة الفيروس ينخفظ،ونحن نرى العكس،ما الصحيح يا علماء المغرب نرى ارتفاع درجة الحرارة في بلادنا الحصيلة تقيلة وبلاد الثلج عكس دلك.
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0
24 - youssef السبت 15 غشت 2020 - 17:32
الهند تملك ستة من أكبر الشركات المنتجة للقاحات في العالم
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1
25 - mouatine السبت 15 غشت 2020 - 17:48
Les autres nations se bousculent pour trouver les remèdes possible au covid 19 et notre pays ressort l’armada militaire dans les villes du royaume.
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-1
26 - Me who believe on me السبت 15 غشت 2020 - 18:04
it is all right
they are ambitious and they try to do something but they need to follow the protocol
for us we need to wait and pray that Moncif does something so we can say that one Moroccan paticipate to find vaccincation against corona
more mosques needed to provide places for prayers
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0
27 - lahbil السبت 15 غشت 2020 - 18:08
المغرب عندواللقاح مباغيش يفضح راسو حيث الحكومة خدامة من تحتها ماتحكروهمشي راهم واعرين دابا إخرجوليهم من الجنب بشخطة جهنمية وبعثرو روسيا الاوراق شايلاه أسيد المخفي
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0
28 - Simo السبت 15 غشت 2020 - 18:10
إنها فقط حرب باردة لأهداف إقتصادية وبسلاح اللقاح المفقود. ليس هناك أي لقاح وإنما سباق حول إنتاج أي شيء ينقد الموقف ويوفر الأرباح حاليا وغدا لا ندري.
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2
29 - فاطمة الزهراء السبت 15 غشت 2020 - 18:34
بالنسبة لي لا يهموني من سينتج اللقاح بل المهم هو ايجاد لقاح فعال وعودة الحياة الطبيعية الى مجراها الصحيح لو اتحدوا الدول فيما بينهم لوجدوا تللقاح ولكن للاسف هم يتنافسون وهذا قد يودي بنا اى كارثة عضمى
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2
30 - نهى السبت 15 غشت 2020 - 19:12
ارى ان اغلب التدخلات ترمي المغرب باسهم الفشل فحاشى ان يكون هكدا نحن نجتهد قدر المستطاع ونحاول رغم قلة الوسائل وبعض العرقلات المادية وقلة التشجيعات فحداري من وسم بلدنا الحبيب بالمقصر او الفاشل فانظر حول محيطك وسترى كم تحكمه من معيقات ايضا لا تفرحوا بلقاحات الدول الاوروبية او الهندية فالاكيد بها سلبيات وعلينا كمغاربة محاربة تفاهات عقولنا وانتم ترون دخولنا للمرحلة التانية او التالثة للوباء والسبب اسلوبنا في التعامل معه كمواطنين والاستهتار الدي نعيشه واخيرا نصحح من اسلوبنا الحياتي اليومي والنظامي ونرقى لمستوى المجتمعات المتحضرة ونخرج من تصنيفات العالم التالث وبعدها سنطور من اسلوبنا العلمي ونصبح عقليات فدة ونحتوي فوق ترابنا دوي العقليات العلمية المهاجرة
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0
31 - ali السبت 15 غشت 2020 - 19:29
السي نبيل رقم: 21 نحن نتكلم من اجل الكلام يجب ان تعلم ان الهند تصنع الافلام والهند تصنع الاثواب وتصنع السلاح النووي والدي لاتعرفه ان الهند تصنع الادوية للعالم باكمله للدول الاروبية وغيرها. فالفلاح في صنع الكلام الفارغ المبني على الجهل رديلة.
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