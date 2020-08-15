الهند تتجهز لإنتاج كمية كبيرة من "لقاح كوفيد-19‎"

هسبريس ـ مُتابعة

قال رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، اليوم السبت، إن بلاده جاهزة لإنتاج كميات ضخمة من لقاحات "كوفيد-19" عندما "يعطي العلماء إشارة البدء".

وقال مودي، خلال خطاب بمناسبة عيد استقلال بلاده، إن "لدى علماء هنود ثلاثة لقاحات في مراحل مختلفة من الاختبار، يمكن أن تدخل في مرحلة الإنتاج بكميات ضخمة خلال أشهر".

وأضاف مودي، أمام حشد أقل من المعتاد من المسؤولين والدبلوماسيين و الإعلاميين، "أولويتنا تتمثل في إخراج البلاد من غمامة فيروس كورونا".

وتعد الهند من بين الدول الأكثر تضررا عالميا من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل أكثر من 2.5 مليون إصابة وأزيد من 49 ألفا من حالات الوفيات حتى الآن.