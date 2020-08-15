رئيس موريتانيا السابق يتهم "الإخوان" باستهدافه

هسبريس - د.ب.أ

اتهم محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني السابق، خلفه محمدا ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي للبلاد، بالتحالف مع الإخوان المسلمين للتنكيل به، وتصفيته سياسيا، ومحاكمته بـ"تهم واهية".

وقال ولد عبد العزيز، الذي تلاحقه السلطات بتهم "فساد"، في بيان أصدره اليوم السبت، إن المحيط الجديد والداعمين الجدد للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ومنهم قيادات من الإخوان المسلمين، عمدوا إلى تفجير أزمة سياسية مصطنعة حول مفهوم لم يسبق أن سمع به الموريتانيون "المرجعية"، "كان الهدف الواضح منها الإساءة إليّ ومحاولة التضييق علي سياسيا".

وأكد ولد عبد العزيز توغل شخصيات محسوبة على "الإخوان" في صفوف "الداعمين الجدد" للرئيس الذي فتح أبواب مكتبه واسعة لاستقبال شخصيات من هذا التيار الخطير، والمعارضة عموما. ومن بين هذه الشخصيات ضيف ولد عبد العزيز، المختار ولد محمد موسى، جميل منصور، عمر الفتح، ومحمد غلام الحاج، وقياديون آخرون.

ووصف الرئيس السابق إحالة ملف شبهات الفساد إلى القضاء بـ"التصعيد الخطير ضده شخصيا حين قرر برلمانيو الأغلبية المحسوبون على الرئيس الجديد دعم لجنة للتحقيق كان الإخوان المسلمون وبعض حلفائهم قد اقترحوها، وتهدف في الأساس إلى تجريمي حتى قبل الحصول على أي دليل ضدي".

وأوضح الرئيس السابق لموريتانيا أن هذه اللجنة "بدأت تعمل بصفة انتقائية وتوجيه تهم جزافية إلي وإلى محيطي العائلي؛ من بينها تهمة بناء على وثائق رسمية قطرية تدعي أنني أهديت جزيرة موريتانية إلى الأمير السابق لهذا البلد، وهو طبعا أمر عار من الصحة تماما".

إلى ذك، قرر الرئيس الموريتاني السابق عقد مؤتمر صحافي، الثلاثاء المقبل، في ثاني خرجة إعلامية له منذ اندلاع أزمة سياسية بينه وبين خليفته الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكانت لجنة تحقيق برلمانية قد أوصت بمحاسبة المشتبه بتورطهم في صفقات فساد في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز؛ ومنهم الرئيس نفسه وأفراد من عائلته.