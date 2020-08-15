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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس موريتانيا السابق يتهم "الإخوان" باستهدافه

رئيس موريتانيا السابق يتهم "الإخوان" باستهدافه

رئيس موريتانيا السابق يتهم "الإخوان" باستهدافه
هسبريس - د.ب.أ
السبت 15 غشت 2020 - 16:30

اتهم محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني السابق، خلفه محمدا ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي للبلاد، بالتحالف مع الإخوان المسلمين للتنكيل به، وتصفيته سياسيا، ومحاكمته بـ"تهم واهية".

وقال ولد عبد العزيز، الذي تلاحقه السلطات بتهم "فساد"، في بيان أصدره اليوم السبت، إن المحيط الجديد والداعمين الجدد للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ومنهم قيادات من الإخوان المسلمين، عمدوا إلى تفجير أزمة سياسية مصطنعة حول مفهوم لم يسبق أن سمع به الموريتانيون "المرجعية"، "كان الهدف الواضح منها الإساءة إليّ ومحاولة التضييق علي سياسيا".

وأكد ولد عبد العزيز توغل شخصيات محسوبة على "الإخوان" في صفوف "الداعمين الجدد" للرئيس الذي فتح أبواب مكتبه واسعة لاستقبال شخصيات من هذا التيار الخطير، والمعارضة عموما. ومن بين هذه الشخصيات ضيف ولد عبد العزيز، المختار ولد محمد موسى، جميل منصور، عمر الفتح، ومحمد غلام الحاج، وقياديون آخرون.

ووصف الرئيس السابق إحالة ملف شبهات الفساد إلى القضاء بـ"التصعيد الخطير ضده شخصيا حين قرر برلمانيو الأغلبية المحسوبون على الرئيس الجديد دعم لجنة للتحقيق كان الإخوان المسلمون وبعض حلفائهم قد اقترحوها، وتهدف في الأساس إلى تجريمي حتى قبل الحصول على أي دليل ضدي".

وأوضح الرئيس السابق لموريتانيا أن هذه اللجنة "بدأت تعمل بصفة انتقائية وتوجيه تهم جزافية إلي وإلى محيطي العائلي؛ من بينها تهمة بناء على وثائق رسمية قطرية تدعي أنني أهديت جزيرة موريتانية إلى الأمير السابق لهذا البلد، وهو طبعا أمر عار من الصحة تماما".

إلى ذك، قرر الرئيس الموريتاني السابق عقد مؤتمر صحافي، الثلاثاء المقبل، في ثاني خرجة إعلامية له منذ اندلاع أزمة سياسية بينه وبين خليفته الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكانت لجنة تحقيق برلمانية قد أوصت بمحاسبة المشتبه بتورطهم في صفقات فساد في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز؛ ومنهم الرئيس نفسه وأفراد من عائلته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ben السبت 15 غشت 2020 - 16:51
السي ولد عبد العزيز؟ لاا تحاول ان تقول لنا بأنك من الملائكة المقربون؟ العالم كله يعرف ثروتك؟ من اين لك هاذه الثروة؟ هل ابوك كان جيف بيزوس؟ وفعلاا لم تبع الجزيرة الي الشيخ حمد؟ لقد هديته اياها،وهو في المقابل اعطاك هذية بالملاايين الدولاارات!نصيحتي الي الريس الحالي السيد ولد الغزواني: القبط علي ولد عبد العزيز حالاا؟ قبل أن يقبط هو عليك؟هاذه نصيحتي،والزمن سوف يقول ان كنت علي حق أم لاا؟
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40
2 - ayoub السبت 15 غشت 2020 - 16:59
انت كنت من اكبر داعمين لجبهة بوليزاريو ...فلتدهب الى جحيم ... لايهمنا مصيرك
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63
3 - متى يعلنون وفاة العرب! السبت 15 غشت 2020 - 17:04
هذا حال الدول العربية المتخلفة ، كل من وصل إلى الكرسي ، ظن انه خالدا فيه فاذا فشل اتهم اﻻخرين ... الرئيس السابق معروف عنه الفساد وإﻻفساد حان الوقت لمحاكمته ومحاكمة كل انقﻻبي ديكتاتوري .. اما زمارة اﻻخوان نسمعها من الخليج إلى المحيط ..
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40
4 - مواطن مغربي السبت 15 غشت 2020 - 17:08
أينما حل الاخوان المتاسلمين الا وحل الخراب والدمار ،،
مشكلتهم انهم خلقوا في زمان غير زمانهم، وهذا ما جعلهم يفشلون فشلا ذريعا في كل الدول التي يتواجدون فيها..
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-57
5 - المهدي السبت 15 غشت 2020 - 17:22
إن لديك اليقين بانها تهم واهية فأنت في موقف قوة و ستقف في المحكمة منتصراً و مفتخراً بما قمت به حين كنت رئيساً !!! لكن يبدو لي انك تبحث عن مبررات لاستعمال نظرية المؤامرة !!! ان كانت التهم تابثة بأدلة مادية فلن ينفعك مبرر الإخوان او ا الأعداء ...
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26
6 - عبدالإله السبت 15 غشت 2020 - 17:24
هذا الرئيس أفسد البلاد منذ انقلابه على السلطة القائمة آنذاك. و كان يعادي المغرب في قضية الصحراء. فليذهب الآن إلى الإمارات أو السعودية الائي استعملتاه وقودا للثورات المضادة و كذلك في حصار قطر.
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40
7 - طنجةالعالية السبت 15 غشت 2020 - 17:27
ما شي في خبارنا اسي ولد عبد لعزيز بأن الإخوان المسلمين كاينين حتى في موريتانيا دابا ليدارها قد راسو أقولك الإخوان المسلمين تينصبو ليا اسيدي الفخ وتيكذبو عليا هاذ أشباه الرؤساء الذين لديهم رؤوس مثلها مثل البقر الشاورولي والصورة تعبر عما اقول تبا لكم لقد سءمنا من سماع هاد الكاسيطة القديمة ديال اتباع السيسي وما جاورهما.
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26
8 - الصحراء المغربيه السبت 15 غشت 2020 - 17:33
كل دوله او دويل تعاد المغرب والمغاربه الا سلط الله عليهم كلب من كلاب هم ينهش هم وانا بهذا الكلام اقصد دويلات التي تدعم المرتزقه
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24
9 - Sanhagi السبت 15 غشت 2020 - 17:34
يتهم الإخوان المسلمين، اللذين اختلف معهم، لعله يجد دعما من التحالف الإماراتي السعودي المصري، للضغط على النظام الموريتاني الحالي، و بالتالي الهروب من المحاكمة...
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22
10 - الواقعي السبت 15 غشت 2020 - 17:35
سي عزيز جاوب على الاتهامات .انتوما غير لي زبلها و يبغي يهرب من المتابعة يلصقها فالاخوان .جاوب على الاتهامات و اصلا التهمة الأولى هي انك بعتي جزيرة لامير قطر لي هو فعليا الراعي الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين .جاوب
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19
11 - rose السبت 15 غشت 2020 - 18:00
أسطوانة الإخوان المسلمين مشروخة. الدول العربية كانت تعيش في تخلف قبل مجيء الإخوان المسلمين وبقيت متخلفة في عهد الإخوان المسلمين وماتزال متخلفة بعد التنكيل بالإخوان المسلمين ورميهم في السجون. المشكل أعمق بكثير.
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20
12 - Mauritanie السبت 15 غشت 2020 - 19:07
هناك الإخوان المسلمون و هناك الإخوان المفسدون. ما هو الفرق بين الإثنين؟
هل يستنجد السيد الرئيس السابق بأحد ما؛ كما يفعل العسكري المتقاعد الآخر في ليبيا؟ المشكل لا توجد حدود مباشرة بين المستجير و المستجير به. هل سنشهد ميلاد مجلس القبائل الموريتانية الذي يدعو للتدخل الأجنبي لإنقاد الرئيس الشرعي السابق من المحاكمة
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0
13 - عباس السبت 15 غشت 2020 - 19:17
مادامت التهم واهية كما تقول فلما الخوف من المحاكمة حتى لو كان دعم من الاخوان ،
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-1
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