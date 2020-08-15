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9 وفيات و469 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر
السبت 15 غشت 2020 - 17:45
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، رصد 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 1360.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، تسجيل 469 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 38 ألفا و133.
وأعلن المسؤول نفسه، في الايجاز الصحفي اليومي، تسجيل 336 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 26 ألفا و644، وأن عدد المرضى في العناية المركزة 37 مصابا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
2 - فوزي جعواني السبت 15 غشت 2020 - 18:14
الاعداد تتناقص بشكل تدريجي الا ان فتح الشواطئ ستزيد الطين بلة سترتفع الاصابات مرة اخرى ربي يلطف بينا
3 - الفنك السبت 15 غشت 2020 - 18:31
الحمد الله الدولة كانت صارمة وعلى الشعب ان لا يتراخة والفروس مزال موجود
4 - أغراس أغراس السبت 15 غشت 2020 - 19:01
إلى متى ستخفي حكومة تبون الحقيقية عن الجزائريين . كيف يعقل أن نعرف حجم انتشار الوباء ب 1000 تحليلة في اليوم . وتزوير التقرير الطبية عن أسباب الوفايات .
الجزائر ستقع في نفس فخ إيران عندما كانت تتجاهل انتشار الوباء. إلى أن أصبح المرضى يموتون في الشوارع.
الجزائر ستقع في نفس فخ إيران عندما كانت تتجاهل انتشار الوباء. إلى أن أصبح المرضى يموتون في الشوارع.
5 - زهير السبت 15 غشت 2020 - 19:05
ارقام الجزائر و مصر ، لا ثقة بها ، فعدد التحليلات ضعيف جدا جدا ، رئيس معهد باستور بالجزائر صرح ان الجزائر قامت فقط ب 130 الف تحليلة منذ بداية الوباء ، مصر نفس الرقم ، مقارنة بمليون و نصف بالمغرب و تلاث ملايين بجنوب افريقيا . و هو عدد لا يكفي حي بالقاهرة و لايكفي ربع مدينة البليدة ، ارقام الجزائر تابثة لانها مخدومة ، نفس الارقام كل يوم و متوقعة ، و اصبح الكل يترحم على الارقام التي سنتنزل بالغد لانها معروفة و تابثة ، و خط مبيان الجزائر هو الاغرب بالعالم ، فهو تابث كمعادلة تابثة ، كل العالم به تذبذب صعود نزول .
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