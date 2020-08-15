9 وفيات و469 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، رصد 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 1360.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، تسجيل 469 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 38 ألفا و133.

وأعلن المسؤول نفسه، في الايجاز الصحفي اليومي، تسجيل 336 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 26 ألفا و644، وأن عدد المرضى في العناية المركزة 37 مصابا.