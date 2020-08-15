تونس تبصم على قفزة قياسية للإصابات بـ"الفيروس"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة في تونس، السبت، عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم خلال 24 ساعة منذ مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية كشفت عن 116 إصابة جديدة محلية إلى جانب أربع إصابات وافدة من الخارج، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد منذ تسجيل أولى الاصابات في مارس الماضي.

وشهدت تونس، بحسب آخر تحديث، 1327 حالة شفاء و54 حالة وفاة و642 حالة ما تزال حاملة للفيروس، وهي موضع متابعة صحية، من بينها 24 حالة ترقد في المستشفيات.

وبعد فترة انحسار للفيروس إلى مستوى "صفر إصابة"، عاود الوباء الظهور في عدة ولايات عقب فترة الإغلاق؛ ومنذ إعادة فتح الحدود في 27 يونيو الماضي.

وبدأ عدد الاصابات اليومية بتسجيل قفزات منذ نحو أسبوع، ومع ذلك استبعدت السلطات العودة إلى الحجر الصحي على نطاق واسع.

واتخذت السلطات الجهوية في ولاية قابس، التي شهدت أكبر عدد من الإصابات، قرارات بإغلاق مساجد وأسواق أسبوعية وتعليق الاحتفالات.

واستقبلت تونس أكثر من 70 ألف سائح من الخارج، منذ إعادة فتح الحدود، عبر رحلات غير منتظمة من دول أوروبية.