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Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | تونس تبصم على قفزة قياسية للإصابات بـ"الفيروس"

تونس تبصم على قفزة قياسية للإصابات بـ"الفيروس"

تونس تبصم على قفزة قياسية للإصابات بـ"الفيروس"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 غشت 2020 - 23:46

أعلنت وزارة الصحة في تونس، السبت، عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم خلال 24 ساعة منذ مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية كشفت عن 116 إصابة جديدة محلية إلى جانب أربع إصابات وافدة من الخارج، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد منذ تسجيل أولى الاصابات في مارس الماضي.

وشهدت تونس، بحسب آخر تحديث، 1327 حالة شفاء و54 حالة وفاة و642 حالة ما تزال حاملة للفيروس، وهي موضع متابعة صحية، من بينها 24 حالة ترقد في المستشفيات.

وبعد فترة انحسار للفيروس إلى مستوى "صفر إصابة"، عاود الوباء الظهور في عدة ولايات عقب فترة الإغلاق؛ ومنذ إعادة فتح الحدود في 27 يونيو الماضي.

وبدأ عدد الاصابات اليومية بتسجيل قفزات منذ نحو أسبوع، ومع ذلك استبعدت السلطات العودة إلى الحجر الصحي على نطاق واسع.

واتخذت السلطات الجهوية في ولاية قابس، التي شهدت أكبر عدد من الإصابات، قرارات بإغلاق مساجد وأسواق أسبوعية وتعليق الاحتفالات.

واستقبلت تونس أكثر من 70 ألف سائح من الخارج، منذ إعادة فتح الحدود، عبر رحلات غير منتظمة من دول أوروبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وليد الأحد 16 غشت 2020 - 00:02
اظن أن تونس أخطأت عندما فتحت الحدود

ربما قطاع السياحة يتضرر ولكن ستدفع الثمن غاليا في الموجة الثانية

مع العلم تونس لا تتجاوز 1000 اختبار يوميا ( باحتساب التحاليل التي تجرى للمرضى للتأكد من سلامتهم )
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6
2 - تونس الخضراء الأحد 16 غشت 2020 - 00:06
أين بعض الأشخاص الذين صدعوا رؤوسنا بأن تونس نسبة الوعي مرتفعة و الشعب منضبط و بلا بلا، غير بيناتنا زعما غادي يكونو واعيين و منضبطين بحال الألمان ولا اليابان، ميمكنش راه الفيروس كينتقل بشي طرق لازالت مجهولة عند أغلب الخبراء على داكشي منفع معاه والو، غير الألطاف الإلاهية أنه يتناقص في الشراسة الى أن يصبح عاديا و غير قاتل كما هي جميع الفيروسات التنفسية.
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-6
3 - ولد البلاد الأحد 16 غشت 2020 - 01:10
وهل هناك منطق أوعقل يصدق أن دولة تنتمي لهذا العالم سجلت فيها فقط الف أو الفي حالة منذ بداية الوباء؟ المشكل في عدم الشفافية.. إما تقني بعدم توفر التحاليل الكاشفة للمرض أو بسبب سياسي إقتصادي محض.. بعض الدول سارعت إلى إعلان سيطرتها على الوباء باكرا في شهر ماي وهذا شئ يثير السخرية تماما كالارقام التي تتعلق بالحالة الوبائية بالصين... قليل من الشفافية الله يخليكم..
ي
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