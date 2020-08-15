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أمستردام تحذر من الوباء في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا
السبت 15 غشت 2020 - 22:50
أصدرت هولندا تحذيرات جديدة متعلقة بفيروس كورونا للأشخاص المسافرين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.
وذكرت وكالة أنباء "ايه إن بي" أن السلطات الهولندية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى أماكن من بينها باريس والمنطقة المحيطة بمرسيليا، وبروكسل وإبيزا ومايوركا.
وأضاف التقرير أن الأشخاص المسافرين إلى هولندا من الدول الثلاث نفسها سيخضعون للحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوعين.
وتأتي التحذيرات استجابة للارتفاع الجديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.