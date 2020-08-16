68 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4969 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية،.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا كشف أيضا تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الفترة نفسها.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 15685 حالة، وارتفع إجمالي المصابين إلى 922853 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية 3557 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 732968 شخصا.