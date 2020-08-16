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الرئيسية | خارج الحدود | 147 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

147 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

147 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 16 غشت 2020 - 13:50

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 343 ألف حالة بعد تسجيل 2133 صابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا و639 حالة بعد تسجيل 147 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3881 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 297 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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