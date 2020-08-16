هولندا تحجز طنّا من الكوكايين في ميناء روتردام

هسبريس ـ د.ب.أ

تمكنت إدارة الجمارك في ميناء مدينة روتردام الهولندية من ضبط قرابة 1100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.

وأعلن الادعاء العام الهولندي، اليوم الأحد، أن المخدرات كانت مخبأة في شحنة موز، وتبلغ القيمة السوقية للمخدرات المحجوزة 82 مليون يورو.

وحسب تصريحات الادعاء فإن شحنة الموز المستعملة للتمويه قادمة من الإكوادور وكان من المنتظر أن يتم توريدها إلى شركة في مدينة لاهاي.

وأضاف المدعي العام أنه "من المرجح أن الشركة لا تعلم شيئا عن تهريب المخدرات، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة في وقت تم التخلص من المخدرات المضبوطة".