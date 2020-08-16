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الرئيسية | خارج الحدود | هولندا تحجز طنّا من الكوكايين في ميناء روتردام

هولندا تحجز طنّا من الكوكايين في ميناء روتردام

هولندا تحجز طنّا من الكوكايين في ميناء روتردام
هسبريس ـ د.ب.أ
الأحد 16 غشت 2020 - 14:40

تمكنت إدارة الجمارك في ميناء مدينة روتردام الهولندية من ضبط قرابة 1100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.

وأعلن الادعاء العام الهولندي، اليوم الأحد، أن المخدرات كانت مخبأة في شحنة موز، وتبلغ القيمة السوقية للمخدرات المحجوزة 82 مليون يورو.

وحسب تصريحات الادعاء فإن شحنة الموز المستعملة للتمويه قادمة من الإكوادور وكان من المنتظر أن يتم توريدها إلى شركة في مدينة لاهاي.

وأضاف المدعي العام أنه "من المرجح أن الشركة لا تعلم شيئا عن تهريب المخدرات، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة في وقت تم التخلص من المخدرات المضبوطة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - DEA الأحد 16 غشت 2020 - 15:31
la hollande c,est la capital de la drogue et la prostitution legales dans le Monde.
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2 - با بو بي الأحد 16 غشت 2020 - 15:41
بششاخخ،

40 الف يورو للكيلو،
أي صفقة بقيمة 40 مليار سنتيم ،


مات أسكوبار و باقي خليفتو
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