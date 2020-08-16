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الرئيسية | خارج الحدود | باريس تعطي اللبنانيين "فيزا" على أساس التضامن

باريس تعطي اللبنانيين "فيزا" على أساس التضامن

باريس تعطي اللبنانيين "فيزا" على أساس التضامن
هسبريس ـ أ.ف.ب
الأحد 16 غشت 2020 - 15:56

تستأنف فرنسا إصدار التأشيرات للبنانيين "تضامنا" بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت في 4 غشت، وذلك بعد تعليق هذه الخدمة بسبب الأزمة الصحية في البلاد، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

وأعلنت الخارجية الفرنسية أنه "في أعقاب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت في 4 غشت 2020، قررت فرنسا، استثنائيا استئناف النظر وإصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان بدون أي قيود بخلاف الشروط المعتادة لقبول الإقامة والسماح بالعودة لدخول أراضيها".

وأشارت الوزارة إلى أن "بادرة التضامن هذه مع الشعب اللبناني تجري ضمن احترام صارم للمتطلبات الصحية" المرتبطة بوباء "كوفيد-19"، موضحة أن "الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 11 عاما والقادمين من لبنان، البلد الذي ينشط فيه الفيروس، سيتعين عليهم الخضوع لاختبار الإصابة بالفيروس عند وصولهم إلى فرنسا". وفي حال كانت النتيجة إيجابية، عليهم التزام الحجر لمدة أسبوعين.

وتم تسجيل رقم قياسي جديد، الثلاثاء، للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في لبنان بلغ 309 إصابات وسبع وفيات، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7121، بينها 87 وفاة، منذ فبراير، وفقًا لأحدث حصيلة رسمية.

وتمت السيطرة على الوباء في البداية، لكن البلاد سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بعد إعادة فتح مطار بيروت الدولي في فاتح يوليوز والرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - انس الأحد 16 غشت 2020 - 16:06
فرنسا... مصاص دماء الأفارقة و الشعوب المنكوبة تقدم لكم نفسها على أنها المنقدة الرحيمة التي ستنتشل لبنان( فرج الله عن اهلها) من براثن الكارثة.... ارحلي عن شعوبنا يا فرنسا الجشعة لا نريد منك احسانا، فقط كفي اذاك عنا
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25
2 - Abdellatif الأحد 16 غشت 2020 - 16:10
la France doit supprimer le visa a tout ses anciens colonies
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6
3 - محمد الأحد 16 غشت 2020 - 16:31
فيزا لكل البنانيين.ام لطبقا الميسورا فقض
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7
4 - simo danmark الأحد 16 غشت 2020 - 16:35
لا ألوم فرنسا لا الوم اللبنانيين واللبنانيات هم من رحبوا بالاستعمار الفرنسي مرة ثانية ...الفيزا ليست في حب اللبنانيين بل هو تحضير لمًا هو أسوأ....امك ضحكت من جهلها الامم...سبحان عزة النفس ماتت في نفوس البشر
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4
5 - با بو بي الأحد 16 غشت 2020 - 16:59
المرجوا تصحيح العنوان :

باريس تحاول شراء لبنان بثمن بخس على أساس التضامن
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6 - محسن الأحد 16 غشت 2020 - 17:06
الصيد في الماء العكر، فرنسا ترمي صنارتها لتستعبد لبنان في أقرب الآجال
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7 - قدور الأحد 16 غشت 2020 - 17:20
يقتلو الميت اويمشيو فجنازتو.اعداء الله والبشرية.
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