24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوكيلي: استعداد المغرب لدحر كورونا غير كاف ويستوجب التطوير
- الحصيلة التراكمية لـ"كورونا" تبلغ 105 في الناظور
- الصدمة اللبنانية...لا تلوموا الشعوب
- سألتُ كاتبا من الغرب
- لا بديل عن خيار السلام مع إسرائيل
تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى (5.00)
خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة (5.00)
كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج (5.00)
ورزازات تسابق الزمن لمواجهة موجة ثانية من انتشار "كوفيد-19" (5.00)
- المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (257)
- بايدن يتعهد بإسقاط "نظام أردوغان" حال فوزه بالرئاسة الأمريكية - (100)
- السلطة تقوم بإغلاق شواطئ .. الازدحام وغياب الإجراءات الاحتياطية - (76)
- طلبة مغاربة يلتمسون الإذن بالسفر لاستئناف الدراسة في الصين - (51)
- خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
باريس تعطي اللبنانيين "فيزا" على أساس التضامن
تستأنف فرنسا إصدار التأشيرات للبنانيين "تضامنا" بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت في 4 غشت، وذلك بعد تعليق هذه الخدمة بسبب الأزمة الصحية في البلاد، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أنه "في أعقاب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت في 4 غشت 2020، قررت فرنسا، استثنائيا استئناف النظر وإصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان بدون أي قيود بخلاف الشروط المعتادة لقبول الإقامة والسماح بالعودة لدخول أراضيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بادرة التضامن هذه مع الشعب اللبناني تجري ضمن احترام صارم للمتطلبات الصحية" المرتبطة بوباء "كوفيد-19"، موضحة أن "الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 11 عاما والقادمين من لبنان، البلد الذي ينشط فيه الفيروس، سيتعين عليهم الخضوع لاختبار الإصابة بالفيروس عند وصولهم إلى فرنسا". وفي حال كانت النتيجة إيجابية، عليهم التزام الحجر لمدة أسبوعين.
وتم تسجيل رقم قياسي جديد، الثلاثاء، للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في لبنان بلغ 309 إصابات وسبع وفيات، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7121، بينها 87 وفاة، منذ فبراير، وفقًا لأحدث حصيلة رسمية.
وتمت السيطرة على الوباء في البداية، لكن البلاد سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بعد إعادة فتح مطار بيروت الدولي في فاتح يوليوز والرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
باريس تحاول شراء لبنان بثمن بخس على أساس التضامن