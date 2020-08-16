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الرئيسية | خارج الحدود | محتجون يرفضون قيود مكافحة الجائحة في بروكسل

محتجون يرفضون قيود مكافحة الجائحة في بروكسل

محتجون يرفضون قيود مكافحة الجائحة في بروكسل
هسبريس- أ.ف.ب
الأحد 16 غشت 2020 - 18:30

أقدم أكثر من 200 شخص على الاحتجاج، الأحد، في بروكسل ضد القيود لمكافحة فيروس كورونا، وذهب البعض إلى اتهام السلطات والخبراء بأنهم "يعملون لصالح شركات إنتاج الأدوية".

وكتب على لافتات "مهزلة كورونا" و"إنه جسدي وخياري"، كما عبر المتظاهرون عن غضبهم لجعل وضع الكمامات إلزاميا وللقاحات، وقال المتظاهر ميشال: "لن يملي علينا خبراء الأوبئة والأطباء طريقة العيش في بلادنا"، مؤكدا أنه "سئم من المعاملة كطفل".

وبات وضع الكمامات إلزاميا اعتبارا من 12 غشت في منطقة بروكسل، التي تعد 1,2 مليون نسمة، بعد تجدد تفشي الوباء الذي تسبب في وفاة 10 آلاف شخص، بينما كانت الدعوة على التظاهر أطلقت قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة مواطنين.

وطالب المتظاهرون باستقالة خبير الأوبئة مارك فان رانست، وهو أحد أبرز أعضاء فريق الخبراء الذي تستشيره الحكومة البلجيكية حول الوباء، ويتعرض أيضا لهجمات من اليمين المتطرف الفلمنكي لمواقفه اليسارية من مسائل اجتماعية.

ونظمت التظاهرة عند أسفل برج إداري في وسط بروكسل؛ حيث تعاقب المحتجون ضمن مجموعات صغيرة على تسليم رسالة تطالب باستقالة فان رانست.

ووضع بعض المتظاهرين أقنعة، بينما ارتدى رجل سترة نجاة برتقالية كتب عليها "مستعدون للموجة الثانية"، وإلى جانبه متظاهر آخر كتب على قميصه عبارة "نرفض هذه المهزلة".

وقالت امرأة في تصريح صحافي إن "هدف الفيروس هو ترويج لقاح، وخبراء الأوبئة الذين يجرون مقابلات تلفزيونية يتقاضون مبالغ مالية من مختبرات صناعة الأدوية؛ والجميع يعلم ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الأحد 16 غشت 2020 - 19:00
منتهى الغباء، هدف الفيروس ترويج اللقاح، شركات الأدوية الكبرى أصلا لا تبحث عن لقاح لأنه قد يعصف بمصيرها كما جرى مع شركات لقاح انفلونزا الخنازير، و مجرد بيع دواء كلسترول تجني منه شركة فايزر الملايير و ممكن أن تجني منه أضعاف ما يمكن أن تجني من لقاح كورونا
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-26
2 - amaghrabi الأحد 16 غشت 2020 - 19:18
200 متظاهر من اصل مليون و200الف يساوي 0,000000.بكل تأكيد لا يصل احتجاجهم الى مراكز القرار ,وان وصل لا يؤثر في الخظة الوقائية التي تفرضها الدولة البلجيكية في هذه الحالة السيئة التي توجد فيها جميع دول العالم,وفي اعتقادي يجب الطاعة العمياء لهذه القرارات وان كانت غير متفق عليها,لان الدولة لا يمكن ان ترضي الجميع ولا يمكن ان تتبنى افكار الجميع وانما لها مختصون ومستشارون وباحثون وو يجب ان تحاورهم وتختار الاراء المناسبة التي تصدر منهم,فمن خرج على الاجماع او على الاقل على الاغلبية فليس منا
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-3
3 - The dude الأحد 16 غشت 2020 - 19:27
الجائحة جعلتني أكتشف أن التخلُّف أصبح قوّة ضاربة في هذا العالم. والعجيب أن جحافل التخلُّف يقودها أشخاص من الدول "المتقدمة". قِصص نضرية المؤامرة لا تنتهي، و تجدها في كل مكان. إنتاج هذه القصص لا يتطلَّب أي مجهود يذكر. فقط تبحث عن مستفيد من الوضع، ثم تربِطهُ بكورونا بأغبى طريقة تراها ممكنة. قبل أيام أُعلِن عن اللقاح الروسي. إذا أُنتج هذا اللقاح وأصبحت روسيا تجني الملايير من وراءه، ستخرج علينا نضرية مؤامرة جديدة تتهم روسيا بإنتاج كورونا كما إتُهمت من قََبل ذلك الولايات المتحدة و الصين ... إلخ. شئ مقرِف.
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